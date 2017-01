Door Olaf van Miltenburg, donderdag 5 januari 2017 22:21, 43 reacties • Feedback

Intel brengt halverwege dit jaar de Compute Card uit. Dit is een pc met de grootte van een creditcard die via een aangepaste usb-c-aansluiting met allerhande apparaten verbonden kan worden. De chipfabrikant gaat de kaart-pc van chips tot aan de Core-processors van Kaby Lake voorzien.

De Intel Compute Card heeft een behuizing van 94,5x55mm met een dikte van 5mm. Hierin zitten de processor, het geheugen, ram en wifi- en bluetooth-connectiviteit verwerkt. Fabrikanten kunnen apparaten ontwikkelen met een speciale sleuf waar de Compute Card ingestoken kan worden.

Vervolgens kan de kaart via een 'usb-c plus extension' verbinding maken met zo'n apparaat en daar als centraal computingsysteem dienst doen. Via de interface kan usb, pci-e, hdmi en displayport verlopen. Intel denkt aan toepassing in onder andere interactieve koelkasten, kiosksystemen, beveiligingscamera's en iot-gateways.

Het bedrijf heeft samenwerkingen met HP, Dell, Lenovo en Sharp gesloten. Halverwege 2017 moet mini-pc uitkomen maar voor die tijd, in het tweede kwartaal, maakt Intel de prijzen bekend. Intel werkt al langer aan het vervaardigen van kleine pc's, zoals de Compute Stick em NUC's.