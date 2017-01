Door Olaf van Miltenburg, donderdag 5 januari 2017 21:21, 25 reacties • Feedback

Xiaomi heeft de Mi TV 4 aangekondigd. De televisie is 4,9mm dik op zijn dunste punt, mede omdat het moederbord en de interfaces in de externe soundbar verwerkt zijn. Volgens Xiaomi gaat het om een 'modulaire tv'.

De Mi TV 4 met TV Bar komt in een 65"-uitvoering. In die tv-bar zitten drie hdmi-poorten, twee usb-poorten, ethernet, av-in, s/pdif en de aansluiting voor de subwoofer. De TV Bar kan met een enkele kabel met het scherm verbonden worden. Volgens de fabrikant maakt dit de toegang tot de interfaces veel makkelijker en bovendien kan zo de elektronica eenvoudig omgewisseld worden voor nieuwe versies. Hierdoor spreekt Xiaomi van een 'modulaire tv'.

In TV Bar zitten ook tien speakers verwerkt en er is ondersteuning voor twee optioneel verkrijgbare draadloze satellietspeakers en de subwoofer voor Dolby Atmos-ondersteuning. De Chinese fabrikant heeft de Mi TV 4 65" op transparante voetjes gezet. In de VS komt de tv voor 'minder dan 1500 dollar' beschikbaar, de combinatie met de audioset is minder dan 2000 dollar.