NZXT brengt behuizingen uit in nieuwe H-serie

NZXT kondigt een nieuwe serie van behuizingen aan en brengt gelijk drie modellen uit. Het gaat om de H700i, H400i en H200i. De drie behuizingen zijn voorzien van ingebouwde fans, rgb-verlichting en controller om de fans en verlichting aan te sturen.

NZXT spreekt van een Smart Device-controller. Volgens de fabrikant is die in staat om dezelfde functionaliteit te bieden als de Grid+ en de Hue+, dat zijn controllers voor respectievelijk ventilatoren en ledverlichting die het merk al langer los aanbood. De Smart Device is ook voorzien van een audiosensor, die meet hoeveel lawaai de fans maken. Die data wordt via software geüpload en NZXT claimt dat middels algoritmes en machine learning de geluidsproductie tot 40 procent omlaag gebracht kan worden. Met Adaptive Noise Reduction zou de fancurve aangepast worden aan de configuratie van het systeem.

Verder zijn de kasten in de H-serie voorzien van een systeem voor kabelmanagement waarop NZXT een patent heeft aangevraagd. Het zou eenvoudig moeten zijn om de kabels weg te werken. Ook hebben alle drie de behuizingen een zijpaneel van gehard glas. De behuizingen zelf zijn gemaakt van staal. De H700i is een atx-behuizing van het mid-towerformaat, de H400i is een m-atx-behuizing en de H200i is een itx-uitvoering.

NZXT H700i (zwart/wit), H400i (zwart/blauw) en H200i (zwart/rood)

NZXT wil met de H-serie het zelf bouwen van een pc makkelijker maken, door de componenten als fans en controllers al te monteren. Ook stelt het bedrijf dat de kasten zo ontworpen zijn dat het installeren van aio- en custom loop-waterkoelers eenvoudig is. De kasten zijn voorzien van NZXT's eigen Aer F-ventilatoren.

Eind oktober komt de H700i op de markt voor tweehonderd euro. De kleinere H400i volgt halverwege november en kost honderdvijftig euro. Eind december brengt NZXT de H200i uit, maar een adviesprijs van dat model is nog niet bekendgemaakt. De drie kasten zijn beschikbaar in kleurcombinaties met zwart en wit of zwart met rode of blauwe accenten.

Samen met de behuizingen kondigt NZXT de Grid+ V3-fancontroller aan. Die biedt dezelfde Adaptive Noise Reduction-functionaliteit als de Smart Device-controller in de H-behuizingen. De controller ondersteunt zes verschillende kanalen en kan tot 5 watt per kanaal leveren. Kastje is 15mm hoog en heeft een magnetische achterkant, zodat het in een pc-behuizing kan worden weggewerkt. De Grid+ V3 komt eind oktober op de markt voor een adviesprijs van vijftig euro.