Thuiswerken in alle rust

Stel, je hebt ooit een dikke game-pc aangeschaft om de vetste games zonder concessies te spelen, lekker in je mancave (m/v) met je surroundheadset op. Geen vuiltje aan de lucht, totdat we en masse thuis moesten gaan werken in verband met de coronacrisis. Opeens klagen collega's tijdens hangouts en andere webcamsessies dat ze de hele tijd een stofzuiger horen en of je even kunt wachten met tikken omdat ze elkaar niet verstaan als jij op je toetsenbord ramt. Je hebt misschien in allerijl een pc bij elkaar geklikt in de Pricewatch en in elkaar gezet om die paar weken thuis te overbruggen. Als je toch snel weer naar kantoor mag, waarom dan veel geld uitgeven, dus je hebt met de hand op de knip gekocht.

Inmiddels is eventjes bijna permanent geworden. Erger je je aan het geluid van je budgetbuild? Dan is het tijd om je pc coronaproof te maken, met stille koeling, en misschien kunnen we ook een stiller toetsenbord opsnorren.

We kijken eerst naar upgrades voor je processorkoeler, want zeker als je de stockkoeler gebruikt die bij je processor werd geleverd, is daar een boel winst te halen. Aan je videokaart kunnen we, en moeten we naar alle waarschijnlijkheid, niet veel doen. De meeste videokaarten van de laatste generaties zijn immers al semipassief uitgevoerd, wat wil zeggen dat ze bij weinig intensieve taken als 2d-weergave gewoon passief worden gekoeld. Dat geldt ook voor een beetje knappe voeding, ook die wordt bij lage belasting passief gekoeld, zodat de ventilator niet aan hoeft.

Die passieve koeling is natuurlijk wel afhankelijk van een beetje luchtstroom in je behuizing; de warmte moet immers ergens heen. In een volledig passief gekoelde behuizing zullen ventilators dan ook eerder genoodzaakt zijn om aan te springen, dus is het zaak om ook de ventilators van je behuizing onder controle te houden. Met fanprofielen is dat gratis op te lossen, maar we kijken ook naar ventilators die hun werk efficiënt én stil doen. Ten slotte kijken we of er fijne alternatieven zijn of manieren om je toetsenbord wat minder geluid te laten produceren. Vooral mechanische toetsenborden zijn notoire herriemakers, helemaal als er blauwe of clicky switches onder de keycaps schuilgaan.

Natuurlijk kun je de tips ook zonder klachten van je collega's inzetten: een stillere pc is altijd fijn.