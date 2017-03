Door Sander van Voorst, vrijdag 10 maart 2017 20:03, 9 reacties • Feedback

Asus heeft een nieuw Z270-moederbord in zijn Republic of Gamers-lijn aangekondigd. Het bord beschikt over een ingebouwd waterblok, waarmee zowel de processor, vrm en m.2-slot gekoeld kunnen worden.

Volgens Asus is het blok voorzien van technieken om de doorstroming van water in de gaten te houden en te waken voor lekken. Door de integratie met de m.2-slot kan ook een aangesloten ssd gekoeld worden. Verder is het moederbord voorzien van 4 slots voor ddr4-geheugen op maximaal 4133MHz. Er zijn twee m.2-aansluitingen, vier pci-e 3.0-aansluitingen en er is een usb 3.1-front connector aanwezig.

Het eatx-moederbord biedt verder ondersteuning voor thunderbolt 3. Daarnaast is er bluetooth 4.1 aanwezig en beschikt het moederbord over 2x2 mu-mimo wifi-ac en gigabit ethernet. Gebruikers moeten zelf de kleuren kunnen bepalen aan de hand van de nodige Aura Sync-rgb-leds. Het bord is voorzien van verschillende beschermingsmaatregelen om beschadigingen te voorkomen, zo is bijvoorbeeld het i/o-sheld geïntegreerd.

Het moederbord moet deze maand beschikbaar komen voor een prijs van omgerekend ongeveer zevenhonderd euro.