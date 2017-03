Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 maart 2017 17:00, 14 reacties • Feedback

Asus heeft uefi-updates beschikbaar gemaakt voor zijn 200 Series van moederborden. De updates zorgen ervoor dat de moederborden overweg kunnen met Intels Optane-geheugen, dat beschikbaar is in m2-modules.

Bij de zes Z270-moederborden die Usb Bios Flashback ondersteunen kunnen gebruikers deze tool gebruiken. Bij de overige moederborden moeten ze de EZ Flash 3-applicatie ter hand nemen. De moederborden kunnen dan de Optane-modules met m2-formfactor aanspreken, ook na verdere uefi-updates of wijzigingen van de cmos-configuraties.

Asus maakt zijn gehele 200 Series van moederborden geschikt voor het Optane-geheugen, hoewel de eerste lichting ssd's voor datacenters betreft. In de tweede helft van dit jaar brengt Intel Optane-modules voor consumenten uit. Optane is een nieuw soort geheugen, gebaseerd op het phase change-principe, waarbij bits worden opgeslagen door fysieke veranderingen in een medium. Het geheugen moet de voordelen van dram, zoals lage latency, combineren met de opslagcapaciteit van flash.