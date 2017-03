Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 maart 2017 19:59, 22 reacties • Feedback

Intel heeft zijn eerste Xeon-processors op basis van de Kaby-Lake-architectuur aangekondigd. De quadcore-cpu's in de E3-1200 v6-familie hebben iets hogere kloksnelheden en een lager verbruik ten opzichte van hun voorgangers in de v5-serie.

De specificaties van de Xeon E3-1200 v6-processors komen grotendeels overeen met de Kaby-Lake-processors voor consumenten, die Intel in januari uitbracht. De Xeon-varianten voor servers ondersteunen echter onder andere ecc-geheugen en Intels vPro.

Hoewel de processors hetzelfde lga1151-voetje gebruiken, is een speciale chipset nodig. Intel brengt echter geen nieuwe chipset uit, de E3-1200 v6-processors kunnen na een bios-update net als hun voorgangers gebruikt worden op moederborden met de C232- of C236-chipset.

Intel komt voor desktoppc's met acht verschillende modellen in de E3-1200 v6-serie. Het goedkoopste model kost 192 dollar en heeft een kloksnelheid van 3GHz met een turbo van 3,5GHz. Het topmodel kost 612 dollar en heeft een snelheid van 3,9GHz met een boost naar 4,2GHz. De meeste modellen hebben geen ingebouwde gpu, bij de drie varianten die dat wel hebben is het tdp met 73W marginaal hoger dan de gpu-loze varianten met tdp van 72W.

De vergelijkbare modellen in de E3-1200 v5-serie, op basis van de Skylake-architectuur, hadden een tdp van 80W en kloksnelheden van zo'n 0,2GHz lager. In de v5-serie waren er ook zuinige varianten met een tdp van 25W te koop. Ook in die v6-serie zullen die er komen, maar wanneer en met welk tdp is nog niet bekend.