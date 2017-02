Door Olaf van Miltenburg, woensdag 15 februari 2017 11:45, 30 reacties • Feedback

Intel is begonnen met de eerste leveringen van de Kittson-generatie Itanium-processors. Het is de eerste nieuwe generatie na Poulson uit 2012. Volgens geruchten is het de laatste generatie Itanium-chips.

Het gaat voorlopig om testleveringen aan enkele klanten, de leveringen op grote schaal volgen later dit jaar, zegt een Intel-woordvoerder tegen Infoworld. Kittson staat al sinds 2007 op de roadmap van Intel en de generatie volgt Poulson van 2012 op, maar opvolgers voor Kittson zijn niet bekend.

Daarmee lijkt het om de laatste generatie van de high-end chips voor servers te gaan, iets waar geruchten al langer op zinspelen. De levensvatbaarheid van Itanium staat al jaren ter discussie, vooral sinds IBM, Dell, Oracle, Microsoft en Red Hat zijn afgehaakt wat de ondersteuning betreft.

In feite blijft Hewlett Packard Enterprise daarmee over als drijvende kracht. HP heeft Itanium samen met Intel ontwikkeld en het platform moest de concurrentie met IBM's Power- en Suns Sparc-architecturen aangaan, maar Intel richt zich inmiddels volledig op Xeons, die in tegenstelling tot Itanium op x86 gebaseerd zijn. Xeon heeft inmiddels een aandeel van meer dan negentig procent op de markt voor serverchips.