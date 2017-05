Door Olaf van Miltenburg, donderdag 11 mei 2017 21:00, 16 reacties • Feedback

Intel is donderdag de levering gestart van de allerlaatste generatie van Itanium-processors voor servers. De chipgigant heeft bevestigd dat na de nu verschenen 9700-serie van processors, geen nieuwe modellen meer verschijnen.

Intel begon de leveringen van testchips voor de nieuwe Itaniums al eerder dit jaar maar is nu, zonder er ruchtbaarheid aan te geven, de levering op grotere schaal aan klanten begonnen. Tegenover PCWorld heeft Intel laten weten dat er geen opvolgers komen voor de Itanium 9700-chips, ook wel bekend onder de codenaam Kittson.

Kittson is een bescheiden update voor de 9500-reeks met codenaam Poulson. Net als die chips worden ze op 32nm geproduceerd en ondersteunen ze tot aan ddr3-1067-geheugen. Er verschijnen vier modellen, die waarschijnlijk voornamelijk in de Integrity i6-servers van Hewlett Packard Enterprise terechtkomen.

Er gaan al heel lang geruchten dat Intel de stekker uit Itanium wil steken. In de voorgaande jaren staakten IBM, Dell, Oracle, Microsoft en Red Hat hun ondersteuning voor Itanium. Daarmee is allen Hewlett Packard Enterprise over als belangrijke partner. Intel ontwikkelde de architectuur oorspronkelijk met, destijds nog, HP, maar het chipbedrijf richt zich al jaren volledig op Xeons, waarmee het een aandeel van meer dan negentig procent op de servermarkt heeft.

Intel Itanium 9700-serie (Kittson) Cores/

Threads Kloksn. L3 Tdp Prijs* Itanium 9760 8/16 2,66 GHz 32 MB 170 W $4650,- Itanium 9750 4/8 2,53 GHz 32MB 170W $3750,- Itanium 9740 8/16 2,13 GHz 24 MB 170 W $2650,- Itanium 9720 4/8 1,73 GHz 20 MB 130 W $1350,-

*Kosten gebaseerd op vergelijkbare Poulson-modellen. Bron: AnandTech