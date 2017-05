Door Olaf van Miltenburg, donderdag 11 mei 2017 20:12, 16 reacties • Feedback

Ubuntu verschijnt in de Windows Store en ook Fedora en Suse komen naar de winkel van Microsoft. Ontwikkelaars kunnen de distro's zo downloaden voor gebruik met het Windows Subsystem for Linux. ook Apple brengt iTunes naar de Windows Store.

Ubuntu komt per direct beschikbaar in de Windows Store. Microsoft en Canonical werken al langer samen en hebben bij de Anniversary Update van Windows 10 vorig jaar, de functionaliteit 'Bash op Ubuntu op Windows' mogelijk gemaakt. Dit draait op het Windows Subsysteem voor Linux. Microsoft werkt eraan om ook Suse en Fedora naar die gevirtualiseerde omgeving te brengen, zodat ontwikkelaars hun Linux- en Windows-tools naast elkaar kunnen draaien. Als die distro's arriveren op Windows 10, kunnen ze ook via de Windows Store binnengehaald worden.

Daarnaast kondigde Microsoft aan dat Apple iTunes via de Windows Store gaat distribueren. Details over de release gaven Microsoft noch Apple, maar de Universal Windows Platform-app zou dezelfde functionaliteit krijgen als de bestaande iTunes-software voor Windows en volledige iPhone-ondersteuning bieden. Microsoft is er op gebrand meer applicaties naar zijn Windows Store te brengen. Het bedrijf heeft een versie van zijn OS aangekondigd, Windows 10 S, die alleen de installatie van apps uit de Windows Store accepteert.