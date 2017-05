Door Olaf van Miltenburg, donderdag 11 mei 2017 19:21, 18 reacties • Feedback

Microsoft heeft controllers voor Mixed Reality-headsets gepresenteerd, de vr-brillen die samenwerken met Windows-pc's. Acer gaat de controllers bundelen met zijn Mixed Reality Development Edition voor 399 dollar.

Microsoft onthulde de controllers tijdens de Build 2017-conferentie. De controllers lijken op die voor de Oculus Rift en bevatten ringen met sensoren voor optische tracking. De accessoires bevatten een zwarte grip met met thumbsticks en knoppen voor Windows en het oproepen van een menu.

Naast de thumbsticks heeft Microsoft touchpads geplaatst. Een prijs maakte het bedrijf niet bekend, maar de Acer Mixed Reality Development Edition, de eerste Mixed Reality-bril die beschikbaar is, kost in combinatie met de controllers 399 dollar, waar de prijs zonder controllers 299 dollar is.

Microsoft start donderdag met de pre-orders voor de eerste Mixed Reality-headsets. Naast Acer komt HP met een bril, die 329 dollar gaat kosten. Deze zomer moeten de brillen verschijnen.