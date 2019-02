Intel stopt met Itanium-processors

Intel heeft de Itanium 9700-lijn van processors voorzien van de end-of-life-status. Daarmee trekt de chipfabrikant definitief de stekker uit zijn Itanium-platform, dat gericht was op high-end servers en de markt voor high performance computing.

Intel stopt met de Itanium 9720, 9740, 9750 en 9760, oftewel de Itanium Kittson-familie van processors, meldt Intel in een document over product discontinuance. Tot uiterlijk 29 juli 2021 blijft Intel de processors leveren. De impact voor klanten is minimaal, zo tekent AnandTech aan. HP is de enige afnemer van de processors, voor zijn HPE Integrity Superdome-systemen met HP-UX 11i v3-OS.

De Itanium 9700-lijn verscheen in 2017, waarbij Intel al liet weten dat er geen opvolger in de planning stond. De 9700-lijn was al een bescheiden update voor de 9500-reeks met codenaam Poulson uit 2012. Itanium heeft zijn oorsprong bij HP, die onderzocht hoe het very long instruction word-ontwerpen voor processors kon inzetten voor enterprisesystemen. Bij dit soort ontwerpen bevatten words meerdere instructies zodat deze in een enkele klokcyclus afgehandeld kunnen worden.

HP werkte er oorspronkelijk aan onder de naam PA-WideWord, maar in 1994 startte de samenwerking met Intel, waarna de architectuur verder ging onder de namen IA-64 en Itanium Processor Architecture. In 2001 verscheen de eerste Itanium-processor. Gaandeweg werd duidelijk dat x86-64 ook voor de enterprise de betere keuze was, ook omdat de prestaties van Itanium tegenvielen en de productie van de chips door hun omvang duur was. Bovendien staakten IBM, Dell, Oracle, Microsoft en Red Hat hun ondersteuning voor Itanium, waarna alleen HP als klant overbleef.