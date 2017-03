Door Julian Huijbregts, dinsdag 21 maart 2017 10:39, 20 reacties • Feedback

Nathan Drake, de hoofdrolspeler uit de Uncharted-games, speelt geen rol in de komende standalone-uitbreiding voor Uncharted 4. The Lost Legacy draait om Chloe Frazer en Nadine Ross, die in India op zoek gaan naar een relikwie.

Op de PlayStation Blog is nieuwe informatie gepubliceerd over Uncharted: The Lost Legacy. Daaruit blijkt dat Nathan Drake niet voorkomt in de uitbreiding, ook niet in een bijrol. Het verhaal speelt zich twaalf maanden na de gebeurtenissen in Uncharted 4 af en draait om een zoektocht naar een kostbare relikwie: de Tusk of Ganesha.

Personages Chloe Frazer en Nadine Ross zijn de hoofdrolspelers in The Lost Legacy. Hun samenwerking gaat niet van harte, maar ze moeten samen de relikwie bemachtigen. Volgens ontwikkelaar Naughty Dog zijn de personages elkaars tegenpolen en maakt dat het tot een interessant duo. De relatie tussen de twee hoofdrolspeelsters moet zich in de loop van het spel ontwikkelen.

Het verhaal speelt zich af in India en dat moet een kleurrijke game met weidse landschappen opleveren. De gameplay zal vergelijkbaar zijn met Uncharted 4, maar de omgevingen zullen groter zijn dan in die game. Ook krijgen spelers de beschikking over nieuwe wapens, waaronder een pistool met geluiddemper. Spelers kunnen er in sommige gevallen ook voor kiezen om de confrontatie niet aan te gaan en al sluipend een missie te voltooien.

Uncharted: The Lost Legacy is geen volledige game, maar een uitbreiding die op zichzelf staat. Volgens de makers is de uitbreiding langer dan The Last of Us: Left Behind, wat eveneens een standalone-uitbreiding was, maar korter dan Uncharted 4. Eind dit jaar moet The Lost Legacy uitkomen; een releasedatum is nog niet bekend.

Eerder uitgebrachte aankondigingstrailer van Uncharted: The Lost Legacy