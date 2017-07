Het is moeilijk om iets over Uncharted The Lost Legacy te schrijven zonder Tomb Raider te noemen. Wie ooit een game uit beide series heeft gespeeld, kan de gelijkenis niet zijn ontgaan. Je zult er de dames en heren van Naughty Dog niet over horen, maar de verstrengeling van de twee series is opmerkelijk, en The Lost Legacy maakt die band alleen maar inniger. Voor wie onder een steen heeft geleefd: Nathan Drake werd ooit in het leven geroepen als het mannelijke antwoord op de verkoopsuccessen van Lara Croft. Hij is een stoere en vooral mannelijke avonturier, die zo onopvallend mogelijk in de voetsporen probeerde te treden van de Engelse schatgraafster.

Toen Lara even pauze nam, trad Drake nadrukkelijk naar voren, als de nieuwe held in actie-adventureland. Het was op zich al opmerkelijk dat Eidos besloot een reboot te maken van Tomb Raider waarbij opzichtig werd gekeken naar het format van Uncharted. Het is nog veel opmerkelijker dat Naughty Dog nu het tegenovergestelde heeft gedaan en nadrukkelijk bij Tomb Raider is gaan buurten. Er zijn legio overeenkomsten tussen Tomb Raider en The Lost Legacy.

Het was ooit dlc

We laten Tomb Raider even voor wat het is. The Lost Legacy begon zijn bestaan als verhalende uitbreiding voor Uncharted 4. Naughty Dog startte het project al toen Uncharted 4 nog niet was afgerond, maar het werk wilde niet echt vlotten. Alle mankracht was namelijk nodig voor het afronden van de laatste game waarin Nathan Drake de hoofdrol speelde. De finale van de verhaallijn rond Drake moest zo perfect mogelijk worden afgerond. Daardoor kwam het werk aan de uitbreiding stil te liggen, tot de voorganger de deur uit was.

Toen de studio weer tijd had voor de uitbreiding werd men meteen geconfronteerd met het dilemma waar Naughty Dog zichzelf voor had geplaatst. Nu de verhaallijn rond Drake was afgerond, leverde dat een probleem op: wat te doen met het verhaal, en vooral ook met de hoofdrolspeler? Een prequel had uiteraard gekund, maar zo kort na Uncharted 4 leek dat niet zo’n goed idee. De studio wilde immers afscheid nemen van Drake. Men moest dus op zoek naar nieuwe verhalen en nieuwe personages.

De verloren steden van de Hoysala.