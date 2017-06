Sony toont gameplaybeelden van Uncharted: The Lost Legacy

Sony heeft een video met gameplay van Uncharted: The Lost Legacy online gezet. De beelden werden getoond tijdens de E3-beurs op de Sony-stand, maar stonden nog niet online. De standalone uitbreiding voor Uncharted 4 komt op 23 augustus uit voor veertig euro.

Het filmpje toont hoe hoofdrolspelers Chloe en Nadine zich een weg banen door de Indiase jungle, in hun zoektocht naar de Tusk of Ganesh, een kostbare relikwie die ze proberen te bemachtigen. In zijn perspresentatie op de E3 toonde Sony wel een gameplaytrailer van The Lost Legacy, maar daarin waren nauwelijks daadwerkelijke gameplaybeelden te zien. Dat is anders in de video van bijna tien minuten die nu online is gezet.

Nathan Drake, de hoofdrolspeler uit de Uncharted-games, komt niet voor in de uitbreiding. Het verhaal speelt zich twaalf maanden na de gebeurtenissen in Uncharted 4 af. Volgens ontwikkelaar Naughty Dog zijn de personages elkaars tegenpolen en maakt dat het tot een interessant duo. De relatie tussen de twee hoofdrolspeelsters moet zich in de loop van het spel ontwikkelen.

Net als eerdere games in de Uncharted-serie verschijnt The Lost Legacy alleen voor de PlayStation 4. Het is een losstaande uitbreiding, spelers hoeven Uncharted 4 niet in hun bezit te hebben. De game krijgt een adviesprijs van 39,99 euro in de downloadwinkel van Sony. Ook komt er een fysiek exemplaar uit voor dezelfde prijs.