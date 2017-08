Uncharted 4: A Thieves End is een van de beste games tot nu toe voor de PlayStation 4, en een titel die zijn plaats in de roemruchte spelserie van Sony Computer Entertainment meer dan waard is. Het avontuur van Nathan Drake en de zijnen hield spelers weliswaar minder lang bezig dan games als Horizon: Zero Dawn, The Witcher III of The Legend of Zelda, maar maakte dat verschil goed met sfeer en presentatie. De game beschikte over de op dat moment beste graphics ooit op een console en combineerde dat met een leuk verhaal waarin Drakes ontdekkingsreis langs diverse bijzondere locaties centraal stond. Het leverde de game een 'must-play'-stempel op, en dat alleen al is genoeg reden om enthousiast te worden over de komst van Uncharted: The Lost Legacy. Meer is immers beter, als het om Uncharted gaat.

Getest op: PlayStation 4 (exclusieve titel)

Bovenstaande klinkt logisch, maar kijkend naar The Lost Legacy komen er al snel wat haken en ogen om de hoek kijken. We hebben het hier namelijk niet over een uitbreidingspakket voor Uncharted 4, maar om een zogenaamde 'stand-alone uitbreiding'. Dat wil zeggen dat de content is bedoeld als aanvulling op Uncharted 4, maar dat je Uncharted 4 niet in bezit hoeft te hebben om deze game te kunnen spelen. Toeval of niet: zodra het predicaat 'stand-alone' verschijnt, kun je er meestal vanuit gaan dat de game tien á twintig euro duurder uit zal vallen dan een normaal dlc-pakket. Uncharted: The Lost Legacy komt zodoende uit op 39,99 euro, wat best een stevig bedrag is voor content die als uitbreiding moet worden gezien.

Die content schotelt spelers desondanks een flinke nieuwe game voor. The Lost Legacy draait om andere personages, biedt een geheel nieuw verhaal en speelt zich af in een nieuwe omgeving. Natuurlijk is de techniek achter Uncharted 4 hier goed in terug te zien. The Lost Legacy kent dezelfde prachtige omgevingen als zijn eerder verschenen grote broer, en ook andere kenmerkende onderdelen, van de user interface tot de besturing, komen overeen. Het gaat in deze game dan ook niet om innovatie op het gebied van gameplay of techniek, maar om het nieuwe avontuur.

Chloe en Nadine

Dat nieuwe avontuur begint al met een nieuw hoofdpersonage. Of anders gezegd: een bekend personage dat eerder een brijrol vertolkte en nu terugkeert als protagonist. Chloe Frazer was in Uncharted 2 en 3 nog een 'love interest' voor de vaste hoofdpersoon Nathan Drake, maar The Lost Legacy draait om deze bijdehante dame van Indisch-Australische komaf. Ze is samen met Nadine Ross in India terechtgekomen, waar het duo op jacht is naar een geheimzinnige, mythische slagtand. Ook Ross is een oude bekende. Ze speelde in Uncharted 4: A Thieves End nog een belangrijke bijrol als leider van de private military company Shoreline.

De aanwezigheid van Chloe en Nadine vormt een mooi bruggetje naar een vraag die bij elke stand-alone uitbreiding gesteld moet worden: is dit leuk om te spelen als je de overige games niet hebt gespeeld? Het antwoord is, zoals zo vaak, tweeledig. Ja, het is leuk om te spelen als je nog niets weet. Het is echter nog veel leuker als je wel weet wie de personages zijn en hoe de verhouding is met personages - met name Nathan Drake - die er níet zijn. Daar komt bij dat de multiplayer van The Lost Legacy dezelfde multiplayer is als die van Uncharted 4. Mocht je die game niet kennen, dan kom je in deze modus allerlei omgevingen tegen die je nooit eerder hebt gezien en die je dus ook niets zeggen.