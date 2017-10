Demo van Gran Turismo Sport is tussen 9 en 12 oktober beschikbaar

Gran Turismo Sport krijgt een demo die vier dagen te spelen is en daarna verdwijnt. Credits die spelers in de probeerversie verdienen, worden bij aanschaf overgezet naar de volledige game. De definitieve versie komt op 18 oktober uit.

Sony heeft bekendgemaakt dat de GT Sport-demo vanaf 9 oktober om 11 uur 's ochtends te spelen is en op 12 oktober om 3 uur 's nachts weer verdwijnt. PlayStation 4-bezitters kunnen de demo vanaf 7 oktober alvast downloaden, maar spelen kan pas vanaf het genoemde tijdstip.

Volgens Sony geeft de demo een uitgebreide indruk van de nieuwe game. Spelers kunnen de Sport-, Campaign- en Arcade-modus uitproberen. Ook de Scapes Photography-functie om foto's te maken in een landschap is beschikbaar, met als de Custom Livery Editor.

GT Sport werd eind 2015 aangekondigd en had eigenlijk in november 2016 uit moeten komen. Enkele maanden daarvoor werd de game uitgesteld tot een onbekende datum. Dit jaar maakten Sony en ontwikkelaar Polyphony Digital de nieuwe datum van 18 oktober bekend. De makers leggen veel nadruk op e-sports met de racegame.