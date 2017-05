Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 11:50, 5 reacties • Feedback

Samsung heeft de vierde versie van zijn eigen besturingssysteem Tizen gepresenteerd. Tizen 4.0 is volgens de Zuid-Koreaanse elektronicagigant ook geschikt voor internet-of-thingsapparaten. Samsung wil op den duur wereldwijd hardware met Tizen gaan verkopen.

Samsung presenteerde Tizen 4.0 op zijn Tizen Developer Conference. Vorige versies van het besturingssysteem waren bedoeld voor smartphones en tv's, maar het nieuwe OS moet ook zijn weg vinden naar iot-apparaten. Samsung noemt als voorbeeld thermostaten, weegschalen en lampen.

De grootste veranderingen in Tizen 4.0 zijn volgens Samsung optimalisaties om het besturingssysteem geschikt te maken voor iot-toepassingen. Om Tizen op iot-apparaten te krijgen, wil Samsung samenwerken met chipmakers, zoals het Chinese Broadlink, en fabrikanten van smarthomeapparatuur, waaronder het Koreaanse Commax. Ook zegt Samsung samen te werken met het Amerikaanse Glympse, een dienst waarmee gebruikers hun locatie op ieder moment kunnen delen.

Samen met de presentatie van Tizen 4.0 heeft Samsung een nieuwe Artik-module aangekondigd. De Artik 053 is volgens de fabrikant betaalbaar en voorzien van goede beveiliging. De module heeft een soc met een ARM Cortex R4-core op 320MHz, beschikt over 1,4MB ram, 8MB flashgeheugen en een wifiantenne. In 2015 introduceerde Samsung zijn eerste Artik-modules voor iot-apparaten.

Volgens een journalist van CNET, die aanwezig was bij de conferentie, zei Samsung dat Tizen op den duur wereldwijd zal worden uitgebracht. Tot nu toe bracht Samsung zijn smartphones met Tizen vooral uit in Aziatische landen, waaronder India. Tizen is in Europa al wel te vinden op de smartwatches van Samsung.

Begin april uitte een beveiligingsonderzoeker felle kritiek op Tizen 3.0. Die versie van het besturingssysteem zou veertig zero-days bevatten. Volgens de onderzoeker is Samsung nu bezig de lekken te dichten. In hoeverre er in Tizen 4.0 aanpassingen zijn gemaakt op het gebied van beveiliging, heeft Samsung niet bekendgemaakt.