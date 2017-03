Door Olaf van Miltenburg, donderdag 16 maart 2017 21:39, 42 reacties • Feedback

Submitter: Loller1

Google is begonnen om de Home in te zetten voor promotiedoeleinden. Meerdere gebruikers in de VS werden door de assistent onverwacht op de hoogte gesteld dat de film Beauty and the Beast in de bioscoop draait.

Meerdere Google Home-gebruikers geven op Reddit aan dat ze de promo te horen hebben gekregen bij het overzicht van de dag, zonder dat ze op films gezocht hebben. Ook beweren ze dat de instellingen geen aanleiding gaf voor de reclame. Overigens claimt ook een gebruikers van de Google Assistent op zijn smartphone de reclame gehoord te hebben.

De reclame wordt gebracht in de standaardstem van Home en volgt op bijvoorbeeld de tijd en het weer met de tekst: "By the way, Disney’s live action Beauty and The Beast opens today." Tegenover The Verge ontkent Google dat het om reclame zou gaan. "Het mooie van de Assistent is dat het onze partners uitnodigt onze gast te zijn en hun verhalen te delen", luidt de cryptische mededeling van het bedrijf.