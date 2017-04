Door Arnoud Wokke, maandag 10 april 2017 11:36, 11 reacties • Feedback

De app van Google Home is begonnen met het weergeven van een melding dat de speaker verschillende gebruikers kan onderscheiden. Dat zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de speaker agenda-items kan aanmaken of mails kan versturen.

De desbetreffende kaart staat in de app, maar de functie van de speaker staat nog niet live, meldt Android Police. Daardoor lijkt het erop dat het internetbedrijf de kaart te vroeg in de app heeft laten verschijnen. Het bestaan van de kaart wijst er wel op dat de functie snel komt, tekent de site aan.

Het onderscheiden van verschillende gebruikers is een veelgevraagde functie voor de speaker van Google. Dat zou functies mogelijk maken die nu om praktische en privacyredenen niet in de speaker zitten, zoals het aanmaken van agenda-items en het versturen van mails. Die functies zitten al wel in de Assistant zoals die draait op smartphones.

Google bracht zijn Home-speaker eind vorig jaar uit. Microsoft lijkt ook te werken aan de integratie van zijn digitale assistent Cortana in speakers. Beide gelden als concurrent voor de lijn Echo-speakers van Amazon. Tweakers zette onlangs Home en Echo tegenover elkaar in een round-up.