Door Arnoud Wokke, maandag 10 april 2017 10:29, 16 reacties • Feedback

Submitter: -8-

Er zijn aanwijzingen dat Microsoft speakers met Cortana zal integreren met Windows 10. Er zit een pagina voor de set-up in Windows 10. Tot nu toe heeft alleen Harman Kardon een speaker aangekondigd met Microsofts digitale assistent erin.

De pagina is te vinden in een 'devices'-gedeelte van de interface van Cortana, claimt Windows Central. De pagina toont de tekst 'set up your new Cortana speaker' en een koopknop, die momenteel leidt naar de homepage van Microsoft.

Harman Kardon bracht eind vorig jaar voor het eerst informatie naar buiten over de eerste speaker met Cortana-integratie. Het bestaan van de pagina in Windows 10 wijst erop dat Microsoft grote plannen heeft met speakers die zijn digitale assistent bevatten.

Speakers met digitale assistenten van andere bedrijven bestaan inmiddels enkele jaren. Amazon was de eerste met zijn Echo-speaker, waarin de eigen digitale assistent Alexa zit. Google kwam vorig jaar met Home, waarin zijn Assistant te vinden is.