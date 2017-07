Microsoft toont Cortana-thermostaat met half doorzichtig scherm

Microsoft heeft een thermostaat van Johnson Controls getoond met Windows 10 IOT Core en Cortana-integratie. Het apparaat lijkt een half transparant display te hebben. Beide bedrijven hebben nog geen nadere details van het apparaat gegeven.

Microsoft toont de Johnson Control Glas in een YouTube-video. De thermostaat draait een eigen interface op basis van Windows 10 IOT Core en heeft onder meer stembesturing en stemactivatie via Microsofts digitale assistent Cortana. Het onderste gedeelte van de thermostaat lijkt een metalen houder, terwijl het bovenste gedeelte van plastic of glas is en dienstdoet als scherm.

De Glas heeft volgens de video sensors aan boord die detecteren of de gebruiker in de ruimte is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via infrarood. Het is onbekend of het gaat om een systeem dat op deze manier op de markt komt, of dat het gaat om een concept.

De thermostaat maakt gebruik van Azure Cloud en lijkt daardoor vooral bedoeld voor zakelijke omgevingen, hoewel in de video ook nadrukkelijk een woonkamer is te zien en huizen worden genoemd als plekken waar Glas zou kunnen functioneren. Microsoft kondigde eerder aan Cortana in apparaten als speakers en thermostaten te willen laten inbouwen. De eerste speaker van Harman Kardon met Cortana-integratie komt dit najaar uit.