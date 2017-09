Nederlandse smartphonemaker Fairphone krijgt investering van 6,5 miljoen euro

De Nederlandse maker van 'eerlijkere' smartphones Fairphone krijgt een investering van 6,5 miljoen euro. Het geld komt onder meer van Stichting Doen, die voortkomt uit de Nederlandse Nationale Postcodeloterij.

Met het geld wil Fairphone zijn toestellen in grotere aantallen kunnen produceren en verkopen, claimt het bedrijf. Bovendien zegt de smartphonemaker het geld te gebruiken voor innovaties op het gebied van ethiek en langduriger gebruik van smartphones. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, is nog onbekend.

Het geld komt van Stichting Doen en van Pymwymic, beide filantropische investeerders waarvan de visie voor een duurzamere smartphonemarkt overeenkomt met die van Fairphone. De Amsterdamse smartphonemaker heeft voor zover bekend niet eerder een miljoeneninvestering gekregen.

Fairphone richt zich aan de ene kant op het productieproces van smartphones en aan de andere kant op het langer laten meegaan van telefoons. Zo streeft het ernaar grondstoffen in te kopen, waarbij leveranciers de opbrengsten niet gebruiken voor gewapende conflicten. Ook zet Fairphone zich in voor betere werkomstandigheden voor arbeiders. Het langer laten meegaan van smartphones wil de fabrikant bereiken door onderdelen beter vervangbaar te maken. Zo bracht het onlangs een nieuwe cameramodule uit voor de in 2015 uitgekomen Fairphone 2.

Een grote hindernis voor het lang laten meegaan van smartphones is het updaten van zijn toestellen. De eerste Fairphone draait op het stokoude Android Jelly Bean en het lukte de maker niet om een nieuwere versie op het toestel te krijgen. De Fairphone 2 moet het doen met Android Marshmallow, omdat de gebruikte soc de nieuwere Android-versies officieel niet ondersteunt.