Door Arnoud Wokke, donderdag 8 juni 2017 06:00, 7 reacties • Feedback

'Mijn vorige smartphone gaat in de la bij mijn tien voorgaande telefoons en ik vergeet hem'. Veel tweakers zijn in elk geval eerlijk geweest toen ze onlangs een poll invulden met de vraag wat ze met een oude smartphone doen als ze een nieuwe hebben. Bij meer dan een derde van de ondervraagden gaat hij rechtstreeks een 'vergeetla' in.

Niemand legt een leeg krat bier in een vergeetla, en veel mensen scheiden keurig hun afval om recycling beter en makkelijker te maken. Desondanks vulde slechts 2,6 procent van de tweakers in dat ze een telefoon ter recycling aanbieden. Waarom eigenlijk? Misschien omdat hij waardevol is of nog waardevol aanvoelt. In veel gevallen gaat hij nog naar iemand anders, al dan niet betaald, en ben je dus zelf niet de laatste eigenaar. Hoe het ook zij, bij veel mensen liggen dankzij oude telefoons veel zeldzame metalen, waaronder goud, ongebruikt in een laatje.

Het aantal verschillende elementen in een smartphone loopt al snel op tot tientallen. Een smartphone is praktisch het halve periodieke systeem in je broekzak. Daar zitten met pijn en moeite gewonnen metalen tussen, die we simpelweg na een paar jaar niet meer gebruiken. Dat is zonde, want door materialen opnieuw te gebruiken hoeven we grondstoffen voor nieuwe smartphones niet uit mijnen te halen, die bovendien op termijn uitgeput kunnen raken. We kunnen nog wel een tijd voort met de grondstoffen die we hebben, maar op lange termijn is recycling de beste manier om ons ervan te verzekeren dat we genoeg metalen hebben voor alle producten die we willen gebruiken.

Waar we bij Tweakers vaak kijken naar de nieuwste smartphones, kijken we nu eens naar de oudste. Hoe recyclebaar is een smartphone? Hoeveel doen we dat eigenlijk, smartphones recyclen?