Ubisoft gaf vorig jaar ruim 91.000 Rainbow Six Siege-spelers ban wegens cheaten

Ubisoft heeft in 2020 in totaal 91.112 speleraccounts in de ban gedaan wegens valsspelen in Rainbow Six Siege. Volgens Ubisoft wordt dit een steeds groter probleem en zal dit jaar gebruik worden gemaakt van een geautomatiseerde methode om valsspelende spelers te detecteren.

Ubisoft zegt dat het aantal van 91.112 geweerde accounts een nieuw record is voor de game en een stijging vormt van 44 procent ten opzichte van het aantal bans dat in 2019 is uitgedeeld. Volgens het bedrijf waren verbeterde detectiemethoden, gedetailleerde rapporteeropties en het delen van data met de anti-cheattool BattlEye belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan de stijging.

Voor 2021 gaat Ubisoft meer inzetten op een specifieke methode die vorig jaar ook al deels is toegepast: het detecteren en sanctioneren van valsspelende gamers op basis van spelerdata. Specifiek deze methode zou tussen augustus en december vorig jaar al 4500 extra bans hebben opgeleverd.

Het idee is dat hiermee cheaters sneller kunnen worden opgespoord. Wat de data betreft gaat het waarschijnlijk met name om het detecteren van ongebruikelijk goede scores die spelers neerzetten. Voorheen werd dat vooral bestreden op basis van klachten van andere spelers. Ubisoft zegt tevreden te zijn met de accuraatheid van het nieuwe geautomatiseerde systeem, al worden de daadwerkelijke bans voorlopig nog wel handmatig uitgedeeld.

Andere maatregelen waar Ubisoft op inzet, is het uitbreiden van tweefactorauthenticatie in meer regio's als spelers voor de ranglijsten spelen. Deze verplichting van 2fa werd eind 2018 geïntroduceerd. Verder wil de uitgever meer doen tegen burner accounts. Daartoe worden bans vanuit BattlEye gekoppeld aan die van Steam Valve Anti-Cheat, waardoor geweerde spelers op dat gameplatform geen terugbetaling voor hun games meer kunnen krijgen.