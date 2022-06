Apple TV-settopbox uit 2012 lijkt ondersteuning interne YouTube-app te verliezen

De Apple TV van de derde generatie, die in 2012 werd geïntroduceerd, lijkt over een maand ondersteuning voor de interne YouTube-app te verliezen. Dat betekent dat het gebruik van YouTube met dit apparaat op termijn alleen nog via AirPlay mogelijk is.

De website 9to5Mac meldt dat een lezer een bericht zag verschijnen tijdens het gebruik van YouTube op zijn Apple TV van de derde generatie, waaruit blijkt dat de YouTube-app vanaf begin maart niet meer beschikbaar zal zijn. In de melding staat dat het via AirPlay nog wel mogelijk is video's van YouTube naar de settopbox te streamen. De gebruiker heeft een afbeelding van de melding op Twitter gepubliceerd.

Deze aanpassing heeft alleen betrekking op de Apple TV van de derde generatie; op de nieuwere Apple TV HD uit 2015 en Apple TV 4K uit 2017 zal de interne YouTube-app nog gewoon beschikbaar blijven. Dat hangt samen met het feit dat deze twee nieuwere settopboxen van Apple op het tvOS-besturingssysteem draaien, dat op iOS is gebaseerd, waarbij er ook toegang is tot de App Store van tvOS. Bij de Apple TV uit 2012 en de oudere versies zijn steeds aparte overeenkomsten nodig tussen Apple en app-makers voor ondersteuning.