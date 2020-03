De staat van vouwbare smartphones

Inleiding

Staat er al een vouwbare smartphone op je wensenlijstje? Het is inmiddels zo'n zestien maanden geleden dat smartphones met vouwbare schermen uit de anonimiteit kwamen. Royole presenteerde eind oktober 2018 zijn FlexPai en was daarmee officieel de eerste. Vervolgens zag de telecommarkt met spanning uit naar de Samsung Developer Conference, waar de marktleider zijn eerste vouwbare smartphone zou laten zien.

De keynote was al een uurtje bezig toen een topman langzaamaan naar de onthulling leek toe te praten. Hij sprak over diverse schermvernieuwingen die Samsung in de afgelopen jaren op de markt had gebracht en kondigde vervolgens aan dat het een Infinity Flex-scherm had gemaakt voor vouwbare smartphones. Het licht dimde en toen…

Toen toonde de topman kort de telefoon, klapte hem even open en dicht, en dat was het. Geen naam, geen specificaties en vooral: geen volledige aankondiging met informatie over wanneer hij zou uitkomen.

Het zou een symbolisch moment blijken voor de ontwikkeling van smartphones met vouwbare schermen; we zien nog altijd niet het volledige plaatje. We zitten telkens klaar voor de grote doorbraak, maar die komt nog steeds niet. Het is duidelijk dat er ontwikkelingen zijn, maar anno 2020 zijn smartphones nog altijd dezelfde modellen met rigide schermen als in 2019 en eerder. Daarom is het een goede tijd om een tussentijdse balans op te maken. Waar staat de markt voor vouwbare smartphones nu? Is het wel een markt of zijn het niet meer dan een paar prototypes met een marketingcampagne?