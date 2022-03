Google werkt aan besturingssysteem voor 'innovatief AR-apparaat'

Google werkt aan een besturingssysteem voor een 'innovatief' augmented-realityapparaat. Dat blijkt uit vacatures van de zoekgigant. Mark Lucovsky, die de afgelopen vier jaar bij Oculus werkte, is nu bij Google in dienst als projectleider van het AR-OS.

Op zijn LinkedIn-pagina schrijft Lucovsky dat hij bij Google in dienst is getreden om het team te leiden dat aan een besturingssysteem voor augmented reality werkt. De afgelopen vier jaar was hij bij Oculus in dienst als general manager operating systems.

Google heeft meerdere vacatures online staan om het team uit te breiden. In een daarvan staat dat kandidaten zullen werken aan een embedded, realtime platform, dat de basis zal vormen voor een volgende generatie AR-ervaringen. 'Je zal verantwoordelijk zijn voor de software voor een innovatief AR-apparaat', aldus de vacature.

Er zijn vacatures voor posities in de Verenigde Staten en in de Canadese plaats Waterloo. Laatstgenoemde is de plek waar het voormalige bedrijf North is gevestigd. Google nam die maker van de Focals-augmentedrealitybrillen vorig jaar over. Google zei toen al dat de werknemers hun standplaats zouden behouden.

Concrete details over komende augmented-realityapparaten van Google zijn er niet. Veel grote techfabrikanten werken aan AR-technologie. Naast Google zijn dat onder andere Meta, Apple, Microsoft, Magic Leap en Huawei.