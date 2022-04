Nreal brengt slimme AR-bril uit voor Aziatische markt

Het Chinese AR-bedrijf Nreal heeft een nieuwe slimme bril uitgebracht voor de Aziatische markt. De Nreal Air beschikt over een micro-oledscherm dat voor de brilglazen hangt. Dat AR-scherm heeft een gezichtsveld van 46 graden en een verversingssnelheid van 90Hz.

Het gezichtsveld van 46 graden zou volgens Nreal te vergelijken zijn met een 130-inch scherm als dat vanaf drie meter zou worden bekeken. Het ingebouwde scherm kan bovendien ingesteld worden onder drie kijkhoeken. Er is geen motion tracking aanwezig en er zijn geen ingebouwde camera’s of microfoons.

Het AR-scherm kan volgens The Verge video en telefoonapps weergeven en het wordt mogelijk om met meerdere Air-brillen naar dezelfde content te kijken. Hoe de gebruikersinterface is vormgegeven is nog niet duidelijk. De Air-bril weegt 77 gram en kan zowel met Android- als iOS-apparaten overweg.

Nreal zet met de Air-bril vooral in op mediaconsumptie. Een woordvoerder van Nreal vertelde aan Engadget dat het bedrijf verwacht dat er vooral video gekeken zal worden door consumenten. "De andere gebruikers zullen vooral ontwikkelaars zijn die met de bril aan de slag gaan", klinkt het.

De Nreal Air komt eind dit jaar uit in Japan, China en Zuid-Korea. De prijs is voorlopig onbekend en het is onduidelijk of de AR-bril in de Verenigde Staten of Europa verkocht zal worden. Vodafone en Deutsche Telekom verkochten al een AR-bril van Nreal op de Europese markt. Dat is de Nreal Light. Deze bedrade bril heeft twee ingebouwde camera's, ondersteunt 5G en werkt enkel met Android-telefoons.