OPPO toont concept van 'rolluik'-telefoon met vouwbaar scherm

Smartphonemaker OPPO heeft een concept getoond dat het bedrijf heeft gemaakt met de Japanse ontwerpstudio nendo. Het gaat om een telefoon met vouwbaar scherm en een rolluik-achtig systeem ervoor om de benodigde hoeveelheid scherm te laten zien.

Helemaal opgevouwen past de telefoon in een handpalm, terwijl hij helemaal uitgevouwen veel langer lijkt dan een hele hand, blijkt uit de afbeeldingen die OPPO online heeft gezet. De fabrikant toont alleen renders, maar het lijkt er niet op dat er een werkend prototype is of zelfs maar een plan om een werkend prototype te maken.

Het concept moet een oplossing bieden voor gebruikers die telefoons te groot vinden en daardoor alleen een groot scherm willen als dat handig is. In totaal zijn er drie schermformaten: een klein scherm voor korte interacties, een middelgroot scherm voor bijvoorbeeld het gebruik van de camera en het grote lange scherm over de hele lengte van de uitgevouwen behuizing.

Behalve het concept voor de telefoon toont OPPO ook een concept voor oortjes die in elkaar passen om makkelijker op te bergen en om in een lader te klikken. De oortjes moeten hun audio doorgeven aan een speaker als de gebruiker ze daarop legt. Ook daarbij gaat het om een concept waarvoor geen concrete plannen liggen om ze in productie te nemen. OPPO toont vaker concepten die niet of nog lang niet op de markt komen, zoals een smartphone met oprolbaar scherm vorige maand.