DNS Belgium gaat vooraf op valse gegevens domeinnaamaanvraag controleren

DNS Belgium voert registrant verification in. Met een geautomatiseerd systeem controleert de organisatie vooraf de gegevens van personen die een .be-domeinnaam registreren, om phishing te voorkomen.

DNS Belgium controleert de gegevens van de aanvrager bij de registratie van een .be-domeinnaam voortaan per direct aan de hand van een reeks niet nader genoemde parameters. Als de aanvraag als verdacht wordt aangemerkt, krijgt de domeinnaamhouder twee weken de tijd om zijn gegevens aan te passen. Volgens DNS Belgium gaan personen die misbruik willen plegen niet in op verzoeken om correcte gegevens in te voeren.

Hoewel niet precies duidelijk is op basis waarvan een aanvraag als verdacht wordt aangemerkt, geeft de organisatie als voorbeeld een registratie met een anoniem e-mailadres, Russisch telefoonnummer en Chinees adres. Als de periode van veertien dagen verstreken is en de gegevens niet afdoende zijn aangepast, wordt de domeinnaam niet geactiveerd. Dat is een verschil met hoe de beveiliging tot nu toe werkte.

Als DNS Belgium constateerde dat er valse gegevens werden gebruikt bij een registratie, stuurde de organisatie een mail met het verzoek correcte gegevens in te voeren. Ook daarbij gold een termijn van twee weken, maar binnen die periode was de domeinnaam wel al actief. "Cybercriminelen kunnen op veertien dagen behoorlijk wat schade aanrichten. Ze registreren, uiteraard met valse gegevens, een domeinnaam, versturen massaal phishingmails en ontfutselen nietsvermoedende burgers geld via een valse webshop of persoonlijke gegevens via een site die bijvoorbeeld heel erg lijkt op die van je bank", stelt DNS Belgium.

Er zijn op het moment van schrijven 1.687.818 geregistreerde .be-domeinnamen en DNS Belgium is ook verantwoordelijk voor de 8319 .brussels- en 6549 .vlaanderen-domeinnamen.