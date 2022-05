Gerucht: betaling Xiaomi die overheid India verdacht vindt was aan Qualcomm

Een groot deel van de betalingen van Xiaomi die Indiase autoriteiten verdacht vinden, zouden aan Qualcomm zijn voor de betalingen van socs en royalty's. Intussen heeft de financiële topman van Xiaomi in India ontslag genomen.

Xiaomi zou volgens een anonieme bron van Business Insider in totaal een bedrag van omgerekend ongeveer 575 miljoen euro hebben overgemaakt naar Qualcomm sinds 2015. De Indiase Enforcement Directorate zei eerder dat Xiaomi bedragen had overgemaakt naar het eigen moederbedrijf in China en twee Amerikaanse entiteiten, zonder dat daar tegenprestaties tegenover zouden staan. Daarmee zou dat belastingontduiking zijn.

Daarom bevroor de ED 688 miljoen euro van de tegoeden van Xiaomi India, zo bleek eind april. Intussen heeft een rechter de bevriezing van het tegoed opgeschort. Het is de tweede keer dit jaar dat de ED grote tegoeden bevroor van Xiaomi India. De eerste keer gebeurde in februari, maar is verder stil gehouden.

Inmiddels is de financiële topman van Xiaomi India opgestapt, meldt Financial Express. De smartphonemaker bevestigt het vertrek, maar noemt de strubbelingen met de Indiase overheid niet als reden. Hij zou vertrokken zijn om 'persoonlijke redenen'.

Chinese bedrijven hebben het sinds 2020 moeilijker in India, naar aanleiding van een conflict aan de grens tussen de twee landen. Sindsdien heeft India 'uit veiligheidsoverwegingen' meer dan 300 Chinese apps, inclusief TikTok, verbannen. Ook zijn de regels voor Chinese bedrijven in India sindsdien aangescherpt.