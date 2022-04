Samengevat De Motorola Edge is een toestel dat grenst aan high-end. De soc is dat net niet, en de telefoon is ook maar beperkt waterdicht en heeft geen draadloos laden. Toch is het camerasysteem compleet en vallen de foto's niet tegen, heeft de telefoon een aantrekkelijk groot oledscherm met 90Hz-verversingssnelheid, een prima accuduur en erg goede stereoluidsprekers voor zijn prijs. Motorola zet dus een toestel neer dat duidelijke prioriteiten kent. Als die bij je passen, is dit zonder meer een interessante smartphone. Pluspunten Prima accuduur

Oledscherm met 90Hz-verversingssnelheid

Goede stereoluidsprekers

3,5mm-poort

Schone Android-versie met handige extra's Minpunten Geen draadloos laden

Soc niet high-end

Beperkte garantie Android-upgrades en -updates

Zeer krasgevoelige achterkant Eindoordeel Getest Motorola Edge Zwart Prijs bij publicatie: € 599,- Bekijk product

Na jaren van afwezigheid op de high-end smartphonemarkt zet oudgediende Motorola ook daar weer stappen. We zagen eerder dit jaar al de flip phone Motorola Razr. Dat kon natuurlijk simpelweg een prestigeproject zijn, maar Motorola zegt nu weer naar de high-end markt te kijken. In Nederland komt de Motorola Edge Plus niet uit. Die is helemaal high-end. De reguliere Edge die we hier reviewen, is dat strikt genomen niet, want er zit een soc in die behoort tot de hogere middenklasse. Maar ook in dat segment heeft Motorola zich in de afgelopen tijd niet laten zien. Andere elementen van deze smartphone zijn echter wel high-end, zoals het gebogen scherm en de camera's.

Om een achtergrond te schetsen voor deze Motorola Edge gaan we even terug naar de tijd dat Motorola nog high-end toestellen op de markt bracht. De Motorola Moto Z3 is de laatste smartphone van de fabrikant met een high-end soc: de Snapdragon 835. Daarna kwam nog wel de Moto X4 op de markt, maar dat was op alle vlakken een middenklassetoestel. De Z-serie is dan ook de recentste poging van Motorola in het premiumsegment. Dit waren innovatieve toestellen, waarop je magnetisch Moto Mods kon bevestigen. Zo had je extra functies, zoals een Hasselblad-camera met optische zoom, een speakermodule, een 360 gradencamera en een projector. We konden het concept waarderen, maar een echt succes is het niet geworden. De prijzen waren hoog en de extra functionaliteit was wat eenzijdig voor het geld.

Ook was er natuurlijk de high-end X-serie. Daarin had je onder meer de Moto X (2014), met een achterkant van bamboe. Ook was er de Moto X Force, die we destijds uitgebreid hebben geprobeerd te slopen. Het scherm zou namelijk onbreekbaar zijn en dat bleek ook in hoge mate het geval. Als je dit allemaal opsomt, staat één ding vast: Motorola durfde met zijn high-end series te vernieuwen en risico's te nemen. Dat wordt niet altijd beloond door consumenten; vraag maar aan LG. De Moto G-serie is Motorola's grootste troef gebleken in de afgelopen jaren. Hoewel dat vaak toestellen zijn met een prima prijskwaliteitverhouding, zijn ze toch wat saai voor de technologisch geïnteresseerde tweaker.

De Motorola Edge belooft wat dat betreft veel meer. Hij heeft een groot, gebogen oledscherm met een 90Hz-verversingssnelheid, een veelzijdig en veelbelovend camerasysteem, een lijvige accu, een schone Android-versie en een soc die grenst aan high-end. En de adviesprijs? Zeshonderd euro. Dat zijn voor ons genoeg redenen voor een review.