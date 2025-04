Ontwikkelaar Sloclap kondigt Sifu aan voor Xbox en introduceert nieuwe modus

Ontwikkelaar Sloclap kondigt aan dat Sifu naar Xbox komt en ook op Steam beschikbaar komt. De Kungfugame verscheen begin dit jaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Switch en via de Epic Game Store op pc. Naast een release op nieuwe platformen, krijgt Sifu ook een nieuwe modus.

De ontwikkelaar maakt via IGN bekend dat Sifu een nieuwe modus krijgt: Arenas. In deze modus kunnen spelers nieuwe uitdagingen voltooien en nieuwe moves en outfits vrijspelen. De nieuwe modus moet in maart volgend jaar beschikbaar komen.

Voor de release op Xbox en Steam is nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar volgens de ontwikkelaar zal deze release samenvallen met de release van de Arenas-modus. De game kreeg eerdere deze maand nog een update die een replay-editor aan de game toevoegt.

Sifu is de tweede game van de ontwikkelaar Sloclap. Eerder bracht de studio ook al Absolver uit. In beide games staan martial arts centraal.