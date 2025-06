Multiplayershooter ARC Raiders van ex-DICE-topman is uitgesteld tot 2023

De free-to-play multiplayershooter Arc Raiders verschijnt in 2023, een jaar later dan eerder werd gecommuniceerd. Embark Studios is verantwoordelijk voor de game, een studio die is opgericht door Patrick Söderlund. Söderlund was voorheen topman bij EA en DICE.

Met het uitstel wil Embark Studios de 'ervaring vergroten' om zo het 'volledige potentieel' van het spel te kunnen bereiken. Een concrete releasedatum wordt nog niet genoemd. In een uitgebreidere verklaring legt Söderlund uit dat het uitstel te maken heeft met een ander spel waar Embark Studios aan werkt, Project Discovery.

Project Discovery is een team-based firstpersonshooter, waar nog niet veel over bekend is. De ontwikkeling van dit spel zou sneller zijn gegaan dan verwacht, waardoor Project Discovery en Arc Raiders rond hetzelfde moment klaar zouden kunnen zijn. 'Voor een jonge, relatief kleine studio als Embark Studios, zou het uitbrengen van twee games in korte tijd onze teams en middelen belasten', omdat deze teams en middelen over de twee projecten worden verdeeld.

Daarom heeft Embark Studios ervoor gekozen om Project Discovery als eerste uit te brengen, vermoedelijk dit jaar. Arc Raiders verschijnt daarom volgend jaar. Met de extra tijd wil de gamemaker aan een nieuwe pvp-modus werken en in Arc Raiders implementeren. Het was al bekend dat de thirdpersonshooter een pve-modus zou krijgen. In die pve-modus spelen gamers als mensen die vechten tegen aliens die aarde willen overnemen. Het spel verschijnt voor de Xbox Series-consoles, PlayStation 5 en pc. Embark Studios wil 'binnenkort' meer bekendmaken over Project Discovery.

Söderlund was bij EA verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle games van het bedrijf. Daarvoor stond hij aan het hoofd van Battlefield-maker DICE. In 2018 vertrok hij bij EA om zijn eigen studio Embark Studios op te richten, met een investering van het Koreaanse Nexon.