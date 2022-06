EA kondigt Season 1: Zero Hour en update 1.0.0 aan voor Battlefield 2042

Electronic Arts kondigt update 1.0.0 aan voor Battlefield 2042. De update moet honderden bugs fiksen. Ook kondigt de uitgever contentupdate Season 1: Zero Hour aan voor de game, met nieuwe wapens, speelbaar personage en level.

De update moet meerdere problemen met de shooter verhelpen. Volgens ontwikkelaar DICE zijn de animaties in de game verbeterd, net als de netcode van de shooter. Hierdoor moeten schoten van spelers die raak zijn beter geregistreerd worden. Op het forum van Battlefield heeft een teamlid van DICE een volledige changelog gepubliceerd. Update 1.0.0 wordt op 7 juni beschikbaar voor alle spelers.

Naast de update kondigt EA ook een contentupdate aan in de vorm van Season 1: Zero Hour. Deze update verschijnt op 9 juni. De update bevat een nieuw speelbaar berglevel genaamd Exposure. Hierin moeten spelers zich veel verticaal gaan bewegen.

De update voegt ook nieuwe wapens toe, waaronder een kruisboog en een nieuw snipergeweer. Daarnaast krijgt de game twee nieuwe helikopters die spelers kunnen besturen. Tot slot is er een nieuw speelbaar personage: Ewelina Lis. Zij is gespecialiseerd in het uitschakelen van voertuigen.

De nieuwe content in Season 1: Zero Hour is voor een deel gratis beschikbaar voor alle spelers van de game. Via een betaalde Battlepass kunnen extra beloningen verkregen worden.

EA had eerder dit jaar al aangekondigd dat er aan Battlefield 2042 gewerkt blijft worden. De game kreeg na release veel negatieve gebruikersrecensies. De Breakthrough-modus van de game werd uit het spel gehaald. In deze spelmodus konden 128 spelers het tegen elkaar opnemen in online multiplayer, maar deze modus was volgens DICE te chaotisch.