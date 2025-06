Belgische Innoptus Solar Team wint voor het eerst Zuid-Afrikaanse zonneautorace

Het Belgische Innoptus Solar Team heeft voor het eerst de tweejaarlijkse Sasol Solar Challenge gewonnen. In deze achtdaagse race proberen verschillende studententeams zo veel mogelijk kilometers af te leggen in Zuid-Afrika met hun zelfgemaakte zonneauto's.

Het studententeam van de KU Leuven kwam vrijdagmiddag als eerste aan bij de eindbestemming in Kaapstad. Er werd in totaal 4272,9 kilometer afgelegd door het team, waarmee de studenten zo'n honderd kilometer meer aflegden dan het achterliggende team. Na de eerste dag lag Innoptus met zijn zonneauto Infinite al aan kop, maar het studententeam uit Twente wist de koppositie in de dagen erna nog geregeld over te nemen. Vanaf dag vijf lukte het de Leuvense studenten om de voorsprong de rest van de race te behouden en alsmaar te vergroten. Infinite legde die dag 703 kilometer af, een record voor de Sasol Solar Challenge.

De studenten schrijven de zege onder meer toe aan het verbeterde koelsysteem voor de accu, waardoor het team bij het beklimmen van de steile bergpassen veel energie kon besparen. Ook de roteerbare vin bovenop de auto, die zorgde dat de wagen met de wind kon 'meesurfen', en het kantelsysteem, waarmee de bestuurders snel in en uit de auto konden stappen, zouden doorslaggevend zijn geweest voor de overwinning.

Het team deed tijdens de vorige editie in 2022 voor het eerst mee en eindigde toen op de tweede plek. Die race verliep nek aan nek tussen het Leuvense team en het team van de TU Delft, maar door een probleem met de accu en schade aan het zonnepaneel wisten de Belgen de Nederlanders op de laatste dag niet meer in te halen. Ook de edities van 2018, 2016 en 2014 werden gewonnen door de Delftse studenten.

Het laatstgenoemde team moest dit jaar genoegen nemen met de laagste trede van het erepodium. De zonnewagen van de Nederlandse studenten kreeg op dag twee te maken met een defecte motor. Het team zegt ook veel last te hebben gehad van de weersomstandigheden en wegwerkzaamheden. Solor Team Twente wist de zilveren plak te bemachtigen, met een verschil van zo'n 80km ten opzichte van Innoptus.

In tegenstelling tot andere zonneautoraces, zoals de bekendere World Solar Challenge in Australië, draait het bij de Afrikaanse race niet zozeer om de tijd, maar om het afleggen van zoveel mogelijk kilometers. Elke dag was er een wisselend parcours, maar met steeds een aanwezig optioneel stuk in de route dat teams zo vaak als mogelijk konden afleggen; men moest alleen elke dag om 17:00 uur bij de verplichte dagelijkse stopplek arriveren. Overigens was Innoptus ook de winnaar van de afgelopen race in Australië.