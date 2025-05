Intel gaat Pentium- en Celeron-cpu's in 2023 hernoemen naar Intel Processor

Intel geeft zijn Pentium- en Celeron-processors een nieuwe merknaam: Intel Processor. Deze relatief goedkopere processors zullen vanaf volgend jaar hun oude merknamen verliezen in het laptopsegment.

Intel zegt dat deze stap betekent dat het zich beter kan richten op de 'vlaggenschipmerken', te weten de Core, Evo en vPro. Daarentegen worden de huidige Pentium- en Celeron-cpu's geschaard onder de nieuwe naam Intel Processor. Daar zullen meerdere processorreeksen onder vallen die volgens het bedrijf bedoeld zijn voor de essential product space.

Josh Newman, een ondervoorzitter bij Intel, zegt dat deze nieuwe Intel Processor-merknaam voor de instapprocessors vooral bedoeld is om het Intel-aanbod voor de pc te vereenvoudigen, zodat gebruikers gemakkelijker de juiste cpu voor hun behoeften kunnen kiezen. Het is niet duidelijk hoe het bedrijf precies onderscheid wil maken tussen de instapprocessors en midrangemodellen.

Deze nieuwe merknaam zal geen gevolgen hebben voor het bestaande aanbod van Intel of wat het bedrijf nog gaat uitbrengen. Intel zal dus los van de marketingnamen geen productinhoudelijke wijzigingen in het aanbod aanbrengen.

De Pentium-naam werd in 1993 voor het eerst gebruikt, destijds voor hoogwaardige desktops. Later werd de duurste processorreeks aangeduid met Core, waarna Pentium werd ingezet voor de midrange-cpu's. De Celeron-naam werd in 1998 geïntroduceerd voor cpu's in goedkopere pc's.