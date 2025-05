Bètaversie WhatsApp in iOS laat gebruikers 'nu online'-status verbergen

Een aantal testers van WhatsApp-bètaversie 22.20.0.70 in iOS kunnen sinds vrijdag hun 'nu online'-status verbergen, heeft WABetaInfo opgemerkt. De functie is al beschikbaar voor alle gebruikers van de Android-versie van WhatsApp.

In een screenshot laat WABetaInfo zien dat het verbergen van de 'nu online'-status terug te vinden is in de privacyinstellingen. Een tweaker die meedoet met het Testflight-bètaprogramma en anoniem wil blijven heeft een soortgelijke screenshot met de redactie gedeeld. De gebruiker kan kiezen of hij zijn 'laatst gezien'-status wil verbergen voor iedereen, niemand, alle gebruikers die in zijn contactlijst staat of alleen bepaalde contacten. Het instellen van het verbergen van de 'nu online'-status heeft twee opties: verbergen voor iedereen of dezelfde keuze selecteren als bij 'laatst gezien'. Het is nog niet bekend wanneer de functie naar alle iOS-gebruikers van WhatsApp wordt uitgerold.

WhatsApp kondigde vorige maand meerdere nieuwe privacyfuncties aan. Een daarvan is een functie waarmee gebruikers groepsgesprekken kunnen verlaten zonder dat alle gebruikers hier een bericht over krijgen. De beheerders krijgen nog wel het bericht dat een gebruiker de groep heeft verlaten. Wanneer deze functie wordt uitgerold, is nog niet bekend

Update 19-09, 07.56 uur: Screenshot van deelnemer Testflight-bètaprogramma toegevoegd.