James Earl Jones is gestopt als stem van Darth Vader

James Earl Jones stopt met het vertolken van zijn iconische stemrol als Darth Vader. Een AI-stem die gebaseerd is op de gearchiveerde geluidsfragmenten van de 91-jarige acteur vertolkt de rol van de Sith Lord voortaan en is al gebruikt in de Disney+-serie Obi-Wan Kenobi.

Jones heeft de rechten op zijn gearchiveerde stemwerk overgedragen aan Lucasfilm. Hiermee kan geluidsstudio Skywalker Sound samen met de Oekraïense start-up Respeecher de stem van Vader met kunstmatige intelligentie genereren. Jones blijft nog wel betrokken als adviseur voor de rol van Darth Vader.

Darth Vader in Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back

De door AI gegenereerde stem van Jones is al gebruikt voor Obi-Wan Kenobi, dat in mei van dit jaar uitkwam. Dat verklaart waarom Vader klinkt zoals zijn vroegere versie in de eerste drie Star Wars-films, zegt Matthew Wood, de supervising sound editor van Skywalker Sound, tegen Vanity Fair.

Nadat Jones Lucasfilm toestemming had gegeven om de AI-stem te gebruiken, kreeg Respeecher de opdracht om Vader te laten klinken als 'de schurk van 45 jaar geleden' in Obi-Wan Kenobi. Respeecher gebruikt geluidsfragmenten om de stem van een acteur te 'klonen', zodat een studio nieuwe teksten kan opnemen zonder dat de acteur aanwezig is. De Oekraïense studio heeft al eerder samengewerkt met Lucasfilm. Het heeft een stem gegenereerd voor de jongere versie van Luke Skywalker in The Mandalorian en The Book of Boba Fett.