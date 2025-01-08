Corsair kondigt aanpasbare Vengeance DDR5-modules voor VS aan

Corsair voegt dit kwartaal dram-modules toe aan Custom Lab, waarmee klanten het uiterlijk van hardware kunnen aanpassen op basis van bestaande ontwerpen. De dienst is alleen in de Verenigde Staten beschikbaar; later wil Corsair deze ook in andere markten uitbrengen.

Gebruikers kunnen vanaf ergens in het eerste kwartaal van 2025 via Custom Lab kiezen welke van de acht beschikbare ontwerpen op een Vengeance RGB DDR5-geheugenset aangebracht wordt. De basiskleuren zijn zwart, wit en grijs. Daarbovenop komt een van de acht beschikbare ontwerpen, waaronder bijvoorbeeld Cherry Blossom, Sci-Fi Light en Respawn. Deze ontwerpen zijn ook al voor andere Custom Lab-hardware zoals muismatten, muizen en toetsenborden beschikbaar.

Corsair geeft enkele details over de specificaties van de beschikbare dram-modules. Zo kunnen klanten kiezen uit de snelheden 6000 en 6400MT/s met een cas-latency van 30 dan wel 36. Het is niet duidelijk welke geheugenconfiguraties er beschikbaar komen. Corsair biedt volgens Pricewatch-data bijna honderd verschillende Vengeance RGB DDR5-geheugensets aan, met snelheden van tussen de 4800 en 9200MT/s en met capaciteiten van tussen de 8 en 48GB per individuele module.

Het Custom Lab-programma van Corsair is sinds de zomer van 2024 beschikbaar in de Verenigde Staten. Gebruikers kunnen bestaande hardware van het merk personaliseren op basis van vooraf geselecteerde ontwerpen. Sinds de release van het programma bracht het merk enkele nieuwe ontwerpen uit, in sommige gevallen in samenwerking met specifieke kunstenaars voor de Artist Series.

Corsair Custom Lab geheugenCorsair Custom Lab geheugen

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 11:48
17 • submitter: Fox

08-01-2025 • 11:48

17

Submitter: Fox

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Reacties (17)

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Elorad 8 januari 2025 12:01
Dit voelt een beetje als een niche product, maar wellicht onderschat ik de grootte van de markt voor dit soort dingen .... Wel geinig dat het kan, zeker voor een toetsenbord snap ik wel dat mensen dit leuk vinden, maar voor geheugen bankjes .... toch wat minder, maar ik kan me vergissen
dartbord @Elorad8 januari 2025 12:05
Er zullen vast veel streamers (en dat soort mensen) zijn die het gaaf vinden om hun eigen 'merk' / 'logo' etc erop te zetten zodat dat (enigszins) zichtbaar is tijdens die streams. Misschien zelfs (door) verkopen van die dingen met hun merk erop ofzo. Zal inderdaad wel een niche markt zijn lijkt me.
adje123 @dartbord8 januari 2025 14:27
Je streamt toch niet de binnenkant van je PC?
dartbord @adje1238 januari 2025 14:47
Ik ken wel een aantal streamers die af en toe de camera oppakken en de binnenkant van hun PC laten zien ja.
Zoidberg_AvG @dartbord8 januari 2025 13:08
Helaas betekend personaliseren bij Corsair kennelijk dat je uit een lijst door hen gemaakte ontwerpen moet kiezen, je eigen logo erop zetten is er dus niet bij.

Gebruikers kunnen bestaande hardware van het merk personaliseren op basis van vooraf geselecteerde ontwerpen.
toekie @Elorad8 januari 2025 12:34
Is het ook maar dit geeft wel een makkelijke/snelle optie voor resellers of affiliate links om er een eigen stempel op te drukken. Voor de hobbyist die van aankleding houdt is dit wellicht wel geinig denk ik.
Ben er zelf ook niet van maar zag een tijdje geleden evangelion geïnspireerde pc onderdelen en dat wordt dan wel een tof geheel. Ik koop het niet maar blijkbaar is er dus wel een markt voor want anders zouden ze dit niet gaan doen?

Evangelion geïnspireerde onderdelen blijkbaar van de ROG lijn van ASUS:
https://rog.asus.com/microsite/ROGxEVANGELION/
Silentek @Elorad8 januari 2025 13:08
Sinds de komst van kasten met doorzichtige panelen, is het voor best wat mensen belangrijk geworden dat als je in je PC kijkt het ook nog eens een beetje leuk uitziet.
Één van de manieren is uiteraard het kleurmatchen van al je componenten.
SprockerJock 8 januari 2025 11:56
TIL dat de VS thuisland is van Corsair.

Edit: Aaaaw man, door wijziging van titel lijkt mijn reactie wat onnozel.

For those that missed it: titel had het origineel over "thuisland", niet "VS". 😁

[Reactie gewijzigd door SprockerJock op 8 januari 2025 14:20]

Christoxz @SprockerJock8 januari 2025 12:19
Wel met een productie faciliteit in Taiwan, en een hele boel Taiwanese expertise.
Niks mis mee, denk dus eerder bedrijfsvoering/marketing erg Amerikaans, maar Product management/R&D juist weer niet.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 8 januari 2025 12:20]

Resistor @SprockerJock8 januari 2025 12:45
Ik dacht dat ze aan de Wormerweg 8 in Almere zaten :+
IlIlIllII 8 januari 2025 11:58
Cool! Leuk voor de mensen die er extra geld aan kunnen/willen besteden. Ik kan me voorstellen dat Corsair's Custom Lab meer uniformiteit geeft (qua kleur en vormgeving) dan het apart ''eyeballen'' en mixen/matchen van components met elk een andere fabrikant.
TTheuns @IlIlIllII8 januari 2025 12:46
Ik kan me voorstellen dat Corsair's Custom Lab meer uniformiteit geeft (qua kleur en vormgeving) dan het apart ''eyeballen'' en mixen/matchen van components met elk een andere fabrikant.
The good old days. Waar je voor een witte videokaart alleen bij Galaxy(y) terecht kon met de HOF kaarten, en elke fabrikant die witte componenten durfde te maken een andere kleur wit koos.
Zoidberg_AvG 8 januari 2025 13:06
Snap niet zo goed wat de meerwaarde van gepersonaliseerde RAM modules is (voor zover je het kiezen van een aantal voorgeselecteerde ontwerpen personaliseren mag noemen)

Dat je een toetsenbord, muis en muismat in hetzelfde thema wil kan ik inkomen, maar een geheugenstick waarvan de zijkant uberhaubt nauwelijk te zien is van buiten de kast lijkt me echt geen meerwaarde bieden.
Orky Rulez @Zoidberg_AvG8 januari 2025 13:27
Er is zo'n meme van iemand die dit zegt en dan uit het raam van de vergaderzaal wordt gegooid
CAPSLOCK2000 @Zoidberg_AvG8 januari 2025 14:33
Snap niet zo goed wat de meerwaarde van gepersonaliseerde RAM modules is (voor zover je het kiezen van een aantal voorgeselecteerde ontwerpen personaliseren mag noemen)

Dat je een toetsenbord, muis en muismat in hetzelfde thema wil kan ik inkomen, maar een geheugenstick waarvan de zijkant uberhaubt nauwelijk te zien is van buiten de kast lijkt me echt geen meerwaarde bieden.
De aantrekkingskracht van een gepersonaliseerd uiterlijk zie ik wil. Ik snap best dat het gaaf is om je custom build helemaal in barbieroze of banaangeel uit te voeren, als dat je thema is. Ik denk dat er ook wel mensen zjin die zouden betalen voor een balkje ram in de kleuren van hun voetbalclub of zo iets.

Maar, zoals je aangeeft, met een klein aantal ontwerpen en kleuren valt dat een beetje in het water. Dat "probleem" geldt voor het hele CustomLab, het blijft uiteindelijk kiezen uit een beperkt aantal ontwerpen. (Die ik overigens wel mooi vind, in ieder geval mooier dan pikzwart, maar smaak is persoonlijk).

Ik denk dat het doel van Corsair is om ooit echt custom designs toe te staan die op bestelling worden geverfd of geprint en dat ze via deze tussenweg ervaring willen opdoen en de markt voorbereiden.
Tom Vertommen 8 januari 2025 13:56
Ik wil niet uit het raam gegooid worden. Ik ga mijn mening hierover dan ook maar best voor mezelf houden.
LoboVR 8 januari 2025 17:10
Nog over corsair ik heb nog geen enkel bericht of iets gezien hier op tweakers over de

CORSAIR XENEON EDGE Touchscreen

hoorde dat die ook daar aangekondigd was

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