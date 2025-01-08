Corsair kondigt aanpasbare Vengeance DDR5-modules voor VS aan

Corsair voegt dit kwartaal dram-modules toe aan Custom Lab, waarmee klanten het uiterlijk van hardware kunnen aanpassen op basis van bestaande ontwerpen. De dienst is alleen in de Verenigde Staten beschikbaar; later wil Corsair deze ook in andere markten uitbrengen.

Gebruikers kunnen vanaf ergens in het eerste kwartaal van 2025 via Custom Lab kiezen welke van de acht beschikbare ontwerpen op een Vengeance RGB DDR5-geheugenset aangebracht wordt. De basiskleuren zijn zwart, wit en grijs. Daarbovenop komt een van de acht beschikbare ontwerpen, waaronder bijvoorbeeld Cherry Blossom, Sci-Fi Light en Respawn. Deze ontwerpen zijn ook al voor andere Custom Lab-hardware zoals muismatten, muizen en toetsenborden beschikbaar.

Corsair geeft enkele details over de specificaties van de beschikbare dram-modules. Zo kunnen klanten kiezen uit de snelheden 6000 en 6400MT/s met een cas-latency van 30 dan wel 36. Het is niet duidelijk welke geheugenconfiguraties er beschikbaar komen. Corsair biedt volgens Pricewatch-data bijna honderd verschillende Vengeance RGB DDR5-geheugensets aan, met snelheden van tussen de 4800 en 9200MT/s en met capaciteiten van tussen de 8 en 48GB per individuele module.

Het Custom Lab-programma van Corsair is sinds de zomer van 2024 beschikbaar in de Verenigde Staten. Gebruikers kunnen bestaande hardware van het merk personaliseren op basis van vooraf geselecteerde ontwerpen. Sinds de release van het programma bracht het merk enkele nieuwe ontwerpen uit, in sommige gevallen in samenwerking met specifieke kunstenaars voor de Artist Series.