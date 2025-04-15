Corsair levert nieuwe HXi-voedingen met 12V-2x6-kabel met twee kleuren

Corsair brengt een update van de 1200W- en 1500W-versies van de bestaande HXi-voedingen uit. Het bedrijf levert de voedingen met een 12V-2x6-kabel met een tweekleurige connector. Hierdoor kan de gebruiker beter zien of de connector goed aangesloten is.

De modulaire HX1200i en HX1500i uit 2025 hebben grotendeels dezelfde specificaties als de varianten uit 2024, maar worden voortaan met twee 12V-2x6-kabels geleverd in plaats van een. Deze kabels hebben een geüpdatete connector waarvan de plastic behuizing voor de pinnen lichtgrijs is gemaakt. Hierdoor moet de gebruiker beter kunnen zien of de pinnen volledig op de gpu aangesloten zijn en dus niet slechts gedeeltelijk contact maken. Doorgaans zijn de behuizing van de pinnen en het gedeelte daarboven dezelfde kleur.

Sinds de adoptie van de voormalige 12Vhpwr-connector kwamen er verschillende incidenten aan het licht waarbij bijvoorbeeld de stroompoorten van RTX 5090-gpu's smolten omdat de connectors van de 12V-2x6-kabels mogelijk niet goed aangesloten waren. De vernieuwde kabel van Corsair moet dit probleem voorkomen.

De vernieuwde Corsair HX1200i en HX1500i hebben vijf in plaats van vier PCIe-poorten voor een 8-pinaansluiting. Twee van deze poorten kunnen vervolgens gebundeld worden tot een 12V-2x6-stroomtoevoer, bijvoorbeeld voor een RTX 40- of 50-serie videokaart. De voedingen zijn nog steeds ATX 3.1-gecertificeerd en voldoen aan de PCIe 5.1-vereisten. Er is voor zover bekend geen HX1000i-update. De vernieuwde HX1200i en HX1500i kosten respectievelijk 314,90 en 359,90 euro, wat 15 euro duurder is dan de 1200W- en 1500W-versies uit 2024. De voedingen zijn nu beschikbaar.

Corsair HX1200i 2025Corsair HX1200i 2025Corsair HX1200i 2025

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-04-2025 20:40 38

15-04-2025 • 20:40

38

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Corsair HX1200i

geen prijs bekend

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Voedingen Corsair Connector

Reacties (38)

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CriticalHit_NL
16 april 2025 10:36
Nog steeds geen AX1800i, maar goed, geen probleem, tot nu toe trekt de 10 jaar oude AX1200i het prima met de 13900K & RTX 5090 OC op volle belasting. ATX 2.4 of iets dergelijks.
SHiNeye @CriticalHit_NL16 april 2025 14:26
Wat moet je met 1800w?
CriticalHit_NL
@SHiNeye16 april 2025 15:13
Minder stress op de componenten, en natuurlijk native 12V-2x6 met betere afvanging van de transient spikes, maar ik zou ook liever wachten totdat ze preventieve maatregelen nemen tegen eventuele onbalans op de stroomtoevoer, het is dan wel dat je aan twee kanten een infantiele connector hebt zitten.

De AX1200i kan in volle belasting nu 1200W AC 1100W DC trekken in deze setup, met pakweg 97A op de 12V rail in multi-rail configuratie, met andere woorden hij loopt dicht op zijn officiele limieten. Nu is het wel zo dat deze voeding destijds zo enorm goed was dat ze nu nog steeds geen waardige vervanger hebben in de AXi line-up om deze volledige digitale Flextronics gebaseerde voeding te vervangen.

Deze type voedingen zijn zo goed dat ze prima +1500W in AC kunnen trekken zonder hier veel van aan te trekken, maar dat is natuurlijk niet wat je standaard wilt. De RTX 5090 kan ook transient spikes van +900W veroorzaken en de Wireview Pro heeft hier tot nu toe maximaal 799W gerapporteerd met een undervolt curve, de CPU trekt maximaal pakweg 290W met undervolt.

Dat betekent dat de voeding weer meer passief kan werken en in zijn optimale balans zit van efficientie van middelmatige tot hogere loads van pakweg 50-60%.

Dus ja, ik heb zeker een use-case voor 1800W, en zoiets moet minimaal 10 jaar kunnen meegaan, het slechtste wat je kan doen is bij voedingen op het randje balanceren en dan instabiliteit krijgen omdat je ripple te hoog wordt onder hogere belasting.

Weet ook niet waarom ik het zou moeten verantwoorden, maar goed. :)

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 16 april 2025 15:14]

kever678 @SHiNeye16 april 2025 14:33
Wellicht 3090ti in SLI :+
Apart
15 april 2025 21:14
Hierbij denk ik dan: Oké, mooi dat het een ander kleurtje heeft, maar waarom dan grijs? Doe dan gewoon direct een felle kleur zoals MSI heeft gedaan.
Sdu7cb @Apart15 april 2025 21:18
Haha, precies wat ik dacht... feller = beter, je ziet het immers toch niet als het goed is aangesloten.
Apart
@Sdu7cb15 april 2025 21:20
Het valt dan nog weer mee dat het geen RGB connector is geworden waarbij je iCUE moet installeren om het kleurtje te veranderen, dat dan weer wel.
Sdu7cb @Apart15 april 2025 21:37
Als alleen de verlichting zichtbaar zou zijn als de connector niet goed zit zou het juist een nog betere oplossing zijn geworden :D
Xfade @Sdu7cb15 april 2025 22:14
Dat is dan ook het enige doel er van
Roel1966 15 april 2025 22:43
Toch word hier dan weer de suggestie door nu ook Corsair gewekt dat die problemen met de connectoren en Nvidia videokaarten puur door de gebruikers ontstaan is terwijl meerderen al aangetoond hebben dat dit niet of in elk geval niet altijd het geval was. Dat warmte probleem kwam hoofdzakelijk doordat er veel te veel stroom door 1 ader heen gaat en het niet door de videokaart verdeeld word.

En tja, iemand die een high-end videokaart en een high-end voeding koopt die weet echt wel hoe hij/zij een connector goed moet aansluiten.
bjusterbaarlik @Roel196615 april 2025 23:01
Verreweg de meeste problemen waren ook te wijten aan een connector die er niet helemaal goed inzat. Dat is dan ook de reden dat meerdere fabrikanten nu met dit als "oplossing" hebben.

Overigens zal de stroom zich altijd automatisch netjes verdelen over de 6 aders, mits de weerstand in alle aders hetzelfde is. Pas als dat niet het geval is krijg je verschillende stromen.

Echter gaat het bij deze connector vaker mis omdat de marge veel kleiner is. Want ook bij de PCI Express connector had je al dit soort problemen. Alleen veel minder vaak, omdat de marges groter waren en de stromen lager.

Daarmee niet zeggende dat het een goede connector is of dat het niet beter kan overigens.
Roel1966 @bjusterbaarlik15 april 2025 23:13
Verreweg de meeste problemen waren ook te wijten aan een connector die er niet helemaal goed inzat.
Dan moet je toch echt een naar de video's van Der8auer kijken waaruit blijkt dat het probleem te snel word afgeschoven op gebruikerserror.
Overigens zal de stroom zich altijd automatisch netjes verdelen over de 6 aders
Nee, dat is dus het probleem dat dus de aders op de videokaart zelf geen aparte aders zijn en daar alle 6 aders samengevoegd zijn. Maar ik raad je aan om eens naar Der8auer te kijken, die heeft dat prima onderzocht en uitgelegd.
bjusterbaarlik @Roel196615 april 2025 23:14
Ik snap hoe het werkt, daarom probeer ik het jouw uit te leggen hoe het werkt. :p
Roel1966 @bjusterbaarlik15 april 2025 23:15
Ja, maar het klopt niet wat je schrijft, de stroom word net niet goed verdeeld waardoor sommige aders heet worden en de connector door fikt.
bjusterbaarlik @Roel196615 april 2025 23:44
Oh het klopt wel, maar jij begrijpt het niet. Je ziet namelijk je eigen tegenstelling niet. Als alle anders aan elkaar vast zitten zoals je zelf aangeeft gedraagd die zich als één. En heb jij je ooit zorgen gemaakt dat als de stroom door één ader gaat die maar één procent van de ader gebruikte en de andere 99% negeerde? Nee omdat de stroom zich netjes zal verdelen. Het gaat pas mis bij een slechte connectie. Als je dezelfde ader dus ergens mee wil verbinden en dat doe je door de ader ergens slap tegen aan te houden waardoor je maar één procent contactpunt hebt is dat je zwakke punt.

Zie het dus als een ader bestaande uit meerdere kleine. Als je die samenvoegt of juist uit elkaar trekt zorgt er niet in eens voor dat de stroom de rest van de ader(s) negeert.
Roel1966 @bjusterbaarlik15 april 2025 23:52
YouTube: 12VHPWR auf der RTX 5090 ist Extrem bedenklich
Ruuddie @Roel196616 april 2025 07:27
Bjuster zegt hetzelfde. Er is dus geen chipje die bepaalt over welke ader de stroom moet lopen, maar alle aders komen op de videokaart bij elkaar uit. Stroom zal dan automatisch 'load balancen' en niet 1 van de aders voortrekken. Tenzij 1 van de aders soepeler loopt (lagere weerstand omdat hij beter is verbonden). Dan pakt hij alleen die ene soepelere ader.

Dus het probleem zit m.i. niet perse in het elektrotechnische design van de kabel, maar in de fysieke aansluiting. Die is dermate klein en wiebelig dat hij er vrij snel net niet helemaal goed in kan zitten. En als hij er niet helemaal goed in zit, dan kan je dit afdoen als 'user error'. Want als hij er wel helemaal goed in zit, dan was de stroom netjes over alle aders gegaan. Maarja dat is natuurlijk lekker kort door de bocht. Ze designen een stekker die heel nauwkeurig ingeprikt moet worden, dan laat je dus veel ruimte over voor 'user error'. Dat is gewoon een designfout aan de kabel kant.

Ik heb hem ook in m'n 5070Ti zitten en heb echt minuten check check double check gedaan. Dat plugje is veel kleiner en fragieler dan de oude robuuste 8pins aansluitingen. Kan ook echt wiebelen in de aansluiting. Dus al zit ie vast, alsnog kan ie wiebelen. Dat is gewoon bad design.
bjusterbaarlik @Roel196616 april 2025 07:38
Ik heb de video bekeken. En dit onderstreept inderdaad wat ik al aangaf. Maar dan de vraag begrijp jij na het zien van de video en mijn uitleg het ook?
jumjum @bjusterbaarlik16 april 2025 13:15
Het gaat om de weerstand per draad, dat ze alle 6 samen komen kan het probleem creeren.
Hoe klein de contact weerstand ook is, als een andere draad 2 keer meer "heel weinig weerstand" heeft loopt er maar de helft van de stroom.
Obfzk8R @Roel196616 april 2025 08:54
Precies. Heel simpel gezegd: als een connector "klikt" dan moet het gewoon goed en veilig zijn. Dan zou je niet nog met een vergrootglas moeten gaan kijken of hij er wel symmetrisch inzit. Dat betekent ook dat de gebruikte kunststof en dergelijke van dermate kwaliteit en hardheid zou moeten zijn, dat de connector ook regelmatig kan worden ontkoppeld of gekoppeld, zonder dat er issues ontstaan. Daar is de fabrikant in eerste instantie gewoon verantwoordelijk voor. En als ze "prut" verkopen, moet dat erkend worden en niet op de gebruiker worden afgeschoven. De gebruiker moet ervoor kunnen kiezen om met zijn geld kwalitatief slechtere of betere spullen te kopen, met de nadelen of voordelen die daarbij kunnen optreden.

Mijn Asrock RX 9700 XT Taichi heeft ook zo'n 12Vhpwr connector. Asrock heeft er een 12Vhpwr-connector adaptor kabel bij geleverd. Ik ben er niet blij mee, ik gebruik hem wel want ik wil ook geen andere voeding kopen, Maar helemaal gerust ben ik er niet op. Mijn zoon heeft ook een RX 9700 XT en die gebruikt gewoon 2 x 8 pins. Stiekem ben ik daar "jaloers" op. Al is het maar voor de "Peace of mind".

[Reactie gewijzigd door Obfzk8R op 16 april 2025 09:05]

sn3lders 15 april 2025 22:15
Heeft deze voeding nou geen 2x6pin aansluiting op de voeding maar 2x8? :|
bjusterbaarlik @sn3lders15 april 2025 22:19
Ja heeft als voordeel dat dezelfde kabels ook passen op andere Corsair voedingen met dezelfde modulaire aansluitingen en visa versa. Tevens heb je dan maar aan één kant een zwakpunt en niet aan twee kanten. Veel voordelen, geen nadelen. Goed over nagedacht inderdaad door Corsair. :)

Nog een ander voordeel is dat je op een voeding als de HX1500i dus vier 12Vhpwr aansluitingen kunt hebben, maar zestien PCI Express stroomconnectors is ook mogelijk. Of als je zou willen tegen 8 pins EPS connectors. Juist doordat de modulaire connector voor al deze drie stekkers hetzelfde is bij Corsair geeft dat veel meer keuzemogelijkheden. Bij andere fabrikanten loop je veel vaker tegen een probleem aan qua aansluitmogelijkheden.

[Reactie gewijzigd door bjusterbaarlik op 15 april 2025 22:36]

sn3lders @bjusterbaarlik15 april 2025 22:35
Ik ben letterlijk stom verbaasd.
En kabels moet je gewoon niet uitwisselen tussen voedingen.
bjusterbaarlik @sn3lders15 april 2025 22:40
Als je er meer over wil weten kun je zoeken naar Corsair Type 4 of Corsair Type 5 kabels en kun je zien waarom je kabels wel wil uitwisselen. ;)
Hukkel80 @sn3lders16 april 2025 12:59
Waarom is dit zo vreemd dan? Dit hebben toch meerdere typen voedingen van verschillende merken?
sn3lders @Hukkel8016 april 2025 14:25
Niet de nieuwere type voedingen atx3.1.
Zelfs de veel goedkoperen RM1000X heeft wel deze aansluiting. Ben toch wel benieuwd naar de reden hierachter.

[Reactie gewijzigd door sn3lders op 16 april 2025 14:26]

Hukkel80 @sn3lders16 april 2025 16:15
Ik heb je verkeerd begrepen. Ik dacht voor de PCIE kabels ipv de 12Vhpwr.

Ik had laatst een 12Vhpwr aansluiting aan de voeding zijde en dual 6+2 aan de GPU kant. Die had ik nog niet eerder gezien.
Jeroentjeeuh @Hukkel8016 april 2025 14:28
Seasonic bijvoorbeeld heeft 2x6pin ---> 12Vhpwr-connector wat ik met een 4090 al gevaarlijk vind. Al zal ik eerder de tussenstuk gebruiken die bij de gpu zit waar de minste problemen vandaan komen.

Natuurlijk heeft Seasonic voedingen met een aparte ''12Vhpwr-connector'' maar stiekem hoop ik dat NVIDIA terug gaat naar PEG, vandaar dat ik me voeding niet upgrade.

[Reactie gewijzigd door Jeroentjeeuh op 16 april 2025 14:32]

DarkSunshine 15 april 2025 20:48
Mooi ding!. alleen beetje te duur,
Hell-Slave 15 april 2025 20:55
Leuk toen we nog SLI hadden... ;)
DeadPhoenix86 15 april 2025 21:00
Ik gebruik hier nog steeds een voeding van Corsair die ik in 2020 had gekocht. AX Titanium 1000w. En gelukkig verkopen hun deze kabels ook los voor type 4 voedingen.

Maar wel mooi als die van mij het begeeft dat ik geen kabels meer apart hoef te kopen.
Aangezien deze alleen maar met Daisy chain PC-E kabels werd geleverd.
Xelation 15 april 2025 21:33
Mooie voeding, heb zelf de 2023 variant. Hoop dat ze de12V-2x6-kabels ook los zullen leveren.
jaaoie17 15 april 2025 23:04
Staat het er wel duidelijk bij als het een 2025 model is? Dus dat je niet een oudere model krijgt.
Apart
@jaaoie1715 april 2025 23:08
De model codes zouden op de doos moeten staan. In dit geval is dat CP-9020307-XX voor het 1200W model en CP-9020309-XX voor het 1500W model.
Sir_Hendro 15 april 2025 23:07
Kan men niet in de voeding een soort limiter inbouwen die de hoeveelheid amps per ader beperkt? Als dan een ader geen goed contact maakt waardoor er onvoldoende spanning is, dat dan de PC crasht of iets dergelijks. Liever dat, dan dat de connector smelt.
bjusterbaarlik @Sir_Hendro15 april 2025 23:11
Dat kan en sommige voedingen, zoals de duurdere van Corsair hebben dat per connector. OCP wordt dat genoemd. Per draad zou het echter wel duur en complex maken.

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