Corsair levert nieuwe HXi-voedingen met 12V-2x6-kabel met twee kleuren

Corsair brengt een update van de 1200W- en 1500W-versies van de bestaande HXi-voedingen uit. Het bedrijf levert de voedingen met een 12V-2x6-kabel met een tweekleurige connector. Hierdoor kan de gebruiker beter zien of de connector goed aangesloten is.

De modulaire HX1200i en HX1500i uit 2025 hebben grotendeels dezelfde specificaties als de varianten uit 2024, maar worden voortaan met twee 12V-2x6-kabels geleverd in plaats van een. Deze kabels hebben een geüpdatete connector waarvan de plastic behuizing voor de pinnen lichtgrijs is gemaakt. Hierdoor moet de gebruiker beter kunnen zien of de pinnen volledig op de gpu aangesloten zijn en dus niet slechts gedeeltelijk contact maken. Doorgaans zijn de behuizing van de pinnen en het gedeelte daarboven dezelfde kleur.

Sinds de adoptie van de voormalige 12Vhpwr-connector kwamen er verschillende incidenten aan het licht waarbij bijvoorbeeld de stroompoorten van RTX 5090-gpu's smolten omdat de connectors van de 12V-2x6-kabels mogelijk niet goed aangesloten waren. De vernieuwde kabel van Corsair moet dit probleem voorkomen.

De vernieuwde Corsair HX1200i en HX1500i hebben vijf in plaats van vier PCIe-poorten voor een 8-pinaansluiting. Twee van deze poorten kunnen vervolgens gebundeld worden tot een 12V-2x6-stroomtoevoer, bijvoorbeeld voor een RTX 40- of 50-serie videokaart. De voedingen zijn nog steeds ATX 3.1-gecertificeerd en voldoen aan de PCIe 5.1-vereisten. Er is voor zover bekend geen HX1000i-update. De vernieuwde HX1200i en HX1500i kosten respectievelijk 314,90 en 359,90 euro, wat 15 euro duurder is dan de 1200W- en 1500W-versies uit 2024. De voedingen zijn nu beschikbaar.