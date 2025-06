Fastned verlaagt laadtarieven naar 0,74 euro per kWh

Fastned verlaagt de tarieven voor het laden van elektrische auto's. In Nederland, België en Duitsland gaat het tarief omlaag naar 0,74 euro per kWh. Dit tarief is nog altijd hoger dan bijvoorbeeld het laadtarief van een jaar geleden, dat toen werd verhoogd tot 0,69 euro per kWh.

Op Twitter meldt Fastned dat er recent sprake was van een daling van de energieprijzen en dat het daarom nu een lager tarief doorvoert. Daardoor gaan de nieuwe tarieven van 0,83 naar 0,74 euro per kWh. Deze tarievenaanpassing gaat per direct in. Dit geldt alleen voor Nederland, België en Duitsland. Ook in Zwitserland wordt een daling doorgevoerd, maar voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is er geen verandering. Het tarief in Frankrijk was al lager met 0,59 euro per kWh.

Fastned meldt dat het door blijft gaan met het maandelijks beoordelen van de energieprijzen, waarmee het bedrijf suggereert dat er in de komende maanden eventueel weer aanpassingen te verwachten zijn. De laatste keer dat de tarieven werden aangepast, was in september. Toen gingen de prijzen van 0,68 naar 0,83 euro per kWh.

Bovenstaande prijzen zijn de standaardtarieven die gelden bij pay-as-you-go-situaties. Het snellaadbedrijf voert ook een wijziging door bij het Gold-abonnement. Zo'n abonnement kost nog steeds 12 euro per maand om te profiteren van lagere laadtarieven, maar deze lagere tarieven worden niet meer apart vastgesteld. Vanaf nu zijn deze gekoppeld aan de reguliere tarieven en daar gaat dan 30 procent van af. Dat leidt nu tot een tarief van 0,518 euro per kWh.