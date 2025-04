The Lord of the Rings: Gollum-studio stopt met het ontwikkelen van games

Daedalic Entertainment gaat niet langer games maken en gaat zich in plaats daarvan focussen op het uitgeven van spellen. Daardoor moet bijna een kwart van het personeel weg. De studio bracht in mei The Lord of the Rings: Gollum uit, die vrijwel unaniem slecht werd ontvangen.

Het bedrijf spreekt over 'een moeilijk keerpunt' en 'een nieuw begin', blijkt uit een statement dat is gedeeld met het Duitse medium Games Wirtschaft. Vanwege dit besluit komen 25 van de 90 banen te vervallen. De studio werkte aan een andere The Lord of the Rings-game; het is niet duidelijk of een andere studio dit werk nu gaat overnemen. Het werk aan Surviving Deponia gaat wel verder, deze wordt namelijk door een externe studio gemaakt.

De studio is vooral bekend van The Lord of the Rings: Gollum, een avontuurgame die voor consoles en pc verscheen. In het spel staan Gollum en stealth centraal. Na release kreeg het spel vrijwel alleen maar negatieve reacties, onder meer vanwege bugs en slecht uitgewerkte gameplay. De ontwikkelaar bood hier eerder zijn excuses voor aan. Het bedrijf zegt nog aan een patch te werken. De Franse game-uitgever Nacon nam Daedalic in februari vorig jaar over.