Seizoen 3 The Rings of Power in productie, gaat om oorlog tussen Elfen en Sauron

Het derde seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power verkeert in preproductie. In het aankomende seizoen, dat zich meerdere jaren na het vorige seizoen afspeelt, staat de oorlog tussen de Elfen en Sauron centraal. Er is nog geen releasedatum van de tv-serie bekendgemaakt.

Amazon schrijft in een persbericht dat de preproductie voor het derde seizoen van The Rings of Power gestart is en dat de opnames hiervan in de lente van dit jaar zullen beginnen. De regisseurs Charlotte Brändström, Sanaa Hamri en Stefan Schwartz gaan ieder 'meerdere afleveringen' van het komende seizoen regisseren. Brändström en Hamri regisseerden eerder al meerdere afleveringen in voorgaande seizoenen. De eerste twee seizoenen hadden ieder acht afleveringen.

The Hollywood Reporter publiceert daarnaast de officiële beschrijving van het aankomende seizoen: "Seizoen 3 speelt zich meerdere jaren na de gebeurtenissen van seizoen 2 af, op het hoogtepunt van de Oorlog van de Elfen en Sauron. De Dark Lord wil de One Ring smeden om hem krachtig genoeg te maken om de oorlog te winnen en Middle-earth eindelijk te kunnen veroveren." De betreffende oorlog vindt plaats tijdens de Second Age, in de regio Eriador onder leiding van Celebrimbor.