State of Decay 2 komt begin volgend jaar uit op Steam

De zombiesurvivalgame State of Decay 2 komt ergens begint volgend jaar uit op Steam. Dat betekent dat deze Xbox-titel van Microsoft ook speelbaar wordt op een pc, zonder het spel eerst voor de Xbox One aan te schaffen.

Op de State of Decay 2-Steam-pagina staat dat de uitgavedatum 1 april 2022 is, maar dat is vrijwel zeker een placeholder. In de beschrijving van het spel staat namelijk dat ontwikkelaar Undead Labs en uitgever Xbox Game Studios het spel 'in begin 2020' beschikbaar maken op Steam. Een exacte datum wordt nog niet vermeld.

Ook is er nog geen prijsinformatie. Toen State of Decay 2 in mei vorig jaar uitkwam voor Windows 10 en Xbox One, vroeg Microsoft dertig euro voor het spel, of vijftig euro voor de Ultimate Edition. Het spel is State of Decay 2 is een Play Anywhere-titel, zodat een aanschaf voor de Xbox One betekent dat ook spelers de game ook op een Windows 10-pc kunnen spelen. Het originele State of Decay kwam in 2013 uit.

State of Decay 2 is een zombiesurvivalgame met een open wereld, waarbij de makers voortborduren op de elementen uit het originele spel. Als lid van een gemeenschap moet je door het vinden van spullen proberen de gemeenschap staande te houden en deze verdedigen. Het verhaal wordt beïnvloed door de beslissingen van spelers. In het tweede deel is ook een co-opmodus toegevoegd.