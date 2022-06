Microsoft kondigt State of Decay 3 aan voor Xbox Series X en Windows 10

State of Decay 3 is aangekondigd tijdens de Xbox Games Showcase van Microsoft. De game komt uit voor de aankomende Xbox Series X en de pc. Microsoft noemt nog geen concrete releasedatum voor het spel.

De trailer toont een vrouw die alleen in een besneeuwd bos kampeert, maar bevat verder geen gameplaybeelden. Ook een releasedatum wordt nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de game beschikbaar komt op de aankomende next-genconsoles van Microsoft en het bedrijf komt ook met een pc-versie. De horrorgame wordt direct bij release onderdeel van de Xbox Game Pass, meldt Microsoft.

De eerste State of Decay-game kwam uit in 2013; een sequel volgde in 2018 voor de Xbox One en Windows 10. State of Decay 2 verscheen eerder dit jaar ook op Steam; voor die tijd was de pc-versie van het spel enkel verkrijgbaar in de Windows Store.