Afbeelding toont Samsung Galaxy Buds+ bij S20+ en S20 Ultra

Samsung lijkt de Galaxy Buds+-oortjes gratis te gaan leveren bij pre-orders van de komende Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Een afbeelding toont de oortjes met de toestellen, voorzien van de tekst over de gezamenlijke levering.

De afbeelding lijkt een officiële banner van Samsung te zijn en is via Twitter gepubliceerd door de bekende leaker Evan Blass, van evleaks. Op de afbeelding zijn de Galaxy Buds+ en het hoesje van de draadloze bluetoothoortjes te zien. Ook is op de banner het grote camera-eiland van de S20 Ultra zichtbaar. De afbeelding noemt alleen de S20+ en S20 Ultra die de oortjes bij pre-orders krijgen, niet de S20.

Volgens geruchten krijgen de Buds+ een grotere accu maar geen actieve ruisonderdrukking. Vorige week verschenen de, naar verluidt, officiële productafbeeldingen van de S20-serie. Samsung houdt op 11 februari een evenement en de verwachting is dat het bedrijf de serie daar zal aankondigen. Ondertussen publiceert Ishan Agarwal de officiële zwarte en grijze beschermhoesjes van de smartphones.