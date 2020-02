PlatinumGames haalt in 24 uur miljoen euro op voor The Wonderful 101: Remastered

PlatinumGames heeft met een Kickstarter-campagne al meer dan een miljoen euro opgehaald om The Wonderful 101: Remastered te maken. Het gaat om een remaster van de game die in 2013 verscheen voor de Wii U. De nieuwe versie komt naar de pc, PS4 en Switch.

De Japanse studio stelde minimaal zo'n 45.000 euro nodig te hebben voor het project. Binnen een dag na het online zetten van de campagne is er al meer dan een miljoen euro binnengehaald. PlatinumGames gaat The Wonderful 101: Remastered zelf maken en uitgeven.

Uitgevers zouden niet geïnteresseerd zijn geweest in het spel, waardoor de studio een Kickstarter-campagne heeft opgezet. Geïnteresseerden die bijdragen zouden al in april dit jaar de game moeten ontvangen. Dat zou erop duiden dat de game al grotendeels ontwikkeld is.

The Wonderful 101 kwam in 2013 uit voor de Nintendo Wii U. Het is een actieavonturengame waarin spelers een complete horde aan superhelden bedienen. De personages kunnen in diverse objecten veranderd worden, zogenaamde Unite Morphs.

PlatinumGames is ook bekend van games als Bayonetta en Vanquish. Remasters van die games verschijnen in februari voor de PlayStation 4 en de Xbox One, nadat eerder al pc-versies uitkwamen. Ook die spelen kwamen oorspronkelijk uit op de Nintendo Wii U.