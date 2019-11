GitHub brengt bèta uit van iOS-app en belooft Android-versie

Microsoft-dochterbedrijf GitHub heeft een bèta uitgebracht van een app voor iOS. Bovendien komt er een Android-versie, zo laat de site weten. Niet alle functies van de site komen in de app, maar gebruikers kunnen wel feedback bespreken en code nakijken.

Ook is het mogelijk om wijzigingen goed te keuren en te mergen met de code, zo is te zien in screenshots. De functies blijven wel beperkt om zo GitHub aan te passen aan het kleinere schermformaat van een smartphone. Gebruikers kunnen zich inschrijven voor de bèta, waarbij die voor iOS al beschikbaar is en die voor Android volgt, laat GitHub weten. Wanneer de stabiele versie van de apps zullen volgen, is nog niet bekend. Ook is er geen volledige lijst van functies beschikbaar die wel en niet zullen werken in de apps van de dienst.

Daarnaast kondigt GitHub een vernieuwing aan van meldingen. GitHub krijgt op de site en in de app een inbox van meldingen. Daarmee moet de mailbox van gebruikers leger blijven dan nu het geval is. GitHub deed de aankondigingen op zijn eigen evenement Universe, dat woensdag en donderdag plaatsvindt in San Francisco.